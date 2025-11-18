若AI泡沫破滅 谷歌執行長示警「沒有公司能全身而退」

美國科技巨擘Alphabet執行長皮查伊說，如果人工智慧（AI）熱潮破滅，沒有任何公司能全身而退。由於AI產業估值飆升、投資熱絡，也引發外界對於泡沫風險的擔憂。

路透社報導，皮查伊（Sundar Pichai）在英國廣播公司（BBC）今天播出的專訪中說，目前的AI投資潮是「非凡時刻」，但也坦言市場中存在「不理性成分」，呼應了網路泡沫時期對「非理性繁榮」的警告。

分析師也激辯AI估值是否真能長期維持。

被問到谷歌如何因應可能發生的泡沫破裂，皮查伊認為公司有能力挺過難關，但他還說：「我認為沒有任何公司能倖免，包括我們在內。」

隨著投資人看好Alphabet和ChatGPT開發商OpenAI競爭的能力，Alphabet今年股價已大漲約46%。

在美國，對AI估值過高的疑慮開始影響整體市場，而英國政策制定者也提出泡沫風險的警訊。