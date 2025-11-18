若AI泡沫破滅 谷歌執行長示警「沒有公司能全身而退」
美國科技巨擘Alphabet執行長皮查伊說，如果人工智慧（AI）熱潮破滅，沒有任何公司能全身而退。由於AI產業估值飆升、投資熱絡，也引發外界對於泡沫風險的擔憂。
路透社報導，皮查伊（Sundar Pichai）在英國廣播公司（BBC）今天播出的專訪中說，目前的AI投資潮是「非凡時刻」，但也坦言市場中存在「不理性成分」，呼應了網路泡沫時期對「非理性繁榮」的警告。
分析師也激辯AI估值是否真能長期維持。
被問到谷歌如何因應可能發生的泡沫破裂，皮查伊認為公司有能力挺過難關，但他還說：「我認為沒有任何公司能倖免，包括我們在內。」
隨著投資人看好Alphabet和ChatGPT開發商OpenAI競爭的能力，Alphabet今年股價已大漲約46%。
在美國，對AI估值過高的疑慮開始影響整體市場，而英國政策制定者也提出泡沫風險的警訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言