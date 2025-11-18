快訊

中央社／ 香港18日綜合外電報導
投資人對科技股估值過高日益引以為憂，本週聚焦人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報之際，在東京與首爾股巿領跌、比特幣持續走弱下，亞洲股市今天普遍下跌。 示意圖／AI生成
投資人對科技股估值過高日益引以為憂，本週聚焦人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報之際，在東京與首爾股巿領跌、比特幣持續走弱下，亞洲股市今天普遍下跌。 示意圖／AI生成

投資人科技股估值過高日益引以為憂，本週聚焦人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報之際，在東京與首爾股巿領跌、比特幣持續走弱下，亞洲股市今天普遍下跌。

法新社報導，AI旋風今年帶動一波強勁漲勢，部分投資人憂心對這個產業豪擲的資金，其回報恐未如預期般快速。

與此同時，由於通膨居高不下、勞動市場持續走弱，美國聯邦準備理事會（Fed）下個月可能決定暫緩連續第3次降息的疑慮讓巿場雪上加霜。

輝達19日將公布最新財報，作為AI領頭羊，其業績表現將成為觀察產業前景的重要指標。

而零售商家得寶公司（Home Depot）、達吉特公司（Target）、沃爾瑪公司（Walmart）的財報也可一窺消費者信心。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（NeilWilson）指出：「分析師在財報前普遍看多，但標準已經被拉得很高，只要投資人一開始動搖，整個高築的空中樓閣隨時可能崩塌。」

「AI泡沫核心個股的獲利能力依然強勁，但只要輝達本季（第3季）出現任何疲弱跡象，市場將給予嚴厲懲罰。」

日股基準日經指數今天重挫3.2%，來到48702.98點。港股恆生指數收跌2.0%，來到25865.65點。上證指數收跌0.8%，來到3939.81點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿皆收跌。

相關新聞

若AI泡沫破滅 谷歌執行長示警「沒有公司能全身而退」

美國科技巨擘Alphabet執行長皮查伊說，如果人工智慧（AI）熱潮破滅，沒有任何公司能全身而退。由於AI產業估值飆升、...

科技股估值過高疑慮罩頂 比特幣也走弱、亞股多收跌

投資人對科技股估值過高日益引以為憂，本週聚焦人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報之際，在東京與首爾股巿領跌、...

AI交易出現裂縫？科技股連七月漲勢恐中斷 科技大咖提爾又出清輝達

人工智慧（AI）泡沫憂慮加劇，科技大咖提爾（Peter Thiel）又出清輝達持股，引發市場不安，標普500指數的資訊科...

AI飆股Sandisk股價暴衝逾500% 有望搶位成標普500新成員

美國標普500指數即將進行季度調整，記憶體大廠Sandisk與加密貨幣概念股Strategy皆符合納入資格，但分析師指出...

AI股慘摔！日經指數重挫逾3% 跌破49000點

人工智慧（AI）概念股跌勢擴大，加上東京與北京之間的外交爭端引發市場不安情緒，東京股巿日經225指數重挫逾3%

「10/10」歷史性暴跌…加密貨幣6周蒸發逾1兆美元 槓桿成致命傷

加密貨幣市場在過去六周蒸發超過1兆美元，市場情緒普遍悲觀。

