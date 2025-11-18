快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

美股回檔怎麼辦？30年數據揭示：60/40股債配置最抗震、最長勝

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

12月降息預期降溫，使美股近日出現震盪回檔，市場情緒再度轉趨保守。不過回顧過去三十餘年數據，「60/40股債配置」在多次景氣循環與金融風暴中依然展現穩健韌性，長期報酬持續向上，成為當前混沌局勢中最具參考價值的資產配置方向。

根據理柏資訊統計至14日，貝萊德美國靈活股票、國泰美國ESG證券投資信託、施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力、法巴美國增長股票、施羅德環球基金系列－美國中小型股票、先機北美股票等基金，近一個月績效達4%以上，表現亮眼。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，從過去三十餘年的數據來看，配置「60%股票、40%債券投資組合」依然展現出跨景氣循環的穩健韌性。根據Endowus Research與Bloomberg統計（自1991至2025年），雖然單一年份的報酬在景氣循環中可能出現20%以上的波動，但10年滾動報酬始終維持在正報酬區間，顯示股債配置在市場震盪中仍能彼此緩衝。

何彥樟指出，根據該統計顯示，若以100美元做為起始投資，即使歷經2000年科技泡沫、2008年金融海嘯，以及2022年的股債同步下跌，整體資產最終仍在 2025年累積接近900至1,000美元水準，再次證明長期資產配置的重要性。

此外，2023年至2025年市場的強力反彈，反而印證估值修正後的均值回歸效應仍然有效。對以退休與長期理財為主的投資人而言，60/40依舊是兼具成長性與穩定度的核心架構。

針對近期債市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，多位聯準會官員發表偏鷹派言論，市場預測12月降息機率不到五成，使美國公債殖利率小幅走升，債市漲跌互見。

此外，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的表現，債券價格折價與較高票息提供上漲機會及較低波動度。

事實上，謝佳伶表示，信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。

展望後市，貝萊德預估，標普500指數全年獲利可望成長7%，並在2026與2027年持續加速，顯示美股基本面依然穩健，有助支撐後市表現。

另外，AI浪潮持續擴散，不再侷限科技業，正加速滲透金融、醫療、工業等傳統領域，推動企業營運效率提升並創造新商機。AI相關類股對標普500企業淨利率的貢獻持續攀升，成為驅動美股長期獲利與產業升級的關鍵動能。

美國公債 美股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美降息機率降 債市承壓、三大債市淨流入降溫

美版0050「009811、009813」買誰？專家剖析7差異：兩檔都抱達成月配

美國 居家裝修商Renovo聲請破產 貝萊德私募債估值一夕歸零

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

相關新聞

科技股估值過高疑慮罩頂 比特幣也走弱、亞股多收跌

投資人對科技股估值過高日益引以為憂，本週聚焦人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報之際，在東京與首爾股巿領跌、...

AI交易出現裂縫？科技股連七月漲勢恐中斷 科技大咖提爾又出清輝達

人工智慧（AI）泡沫憂慮加劇，科技大咖提爾（Peter Thiel）又出清輝達持股，引發市場不安，標普500指數的資訊科...

AI飆股Sandisk股價暴衝逾500% 有望搶位成標普500新成員

美國標普500指數即將進行季度調整，記憶體大廠Sandisk與加密貨幣概念股Strategy皆符合納入資格，但分析師指出...

AI股慘摔！日經指數重挫逾3% 跌破49000點

人工智慧（AI）概念股跌勢擴大，加上東京與北京之間的外交爭端引發市場不安情緒，東京股巿日經225指數重挫逾3%

「10/10」歷史性暴跌…加密貨幣6周蒸發逾1兆美元 槓桿成致命傷

加密貨幣市場在過去六周蒸發超過1兆美元，市場情緒普遍悲觀。

南韓最嚴打房 首爾房價漲幅創7年新高 租金漲幅10年新高

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。