AI交易出現裂縫？科技股連七月漲勢恐中斷 科技大咖提爾又出清輝達

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
標普500指數的資訊科技股本月轉跌，可能會中斷連續七個月來的漲勢。路透

人工智慧（AI）泡沫憂慮加劇，科技大咖提爾（Peter Thiel）又出清輝達持股，引發市場不安，標普500指數的資訊科技股本月轉跌，可能會中斷該類股連續七個月來的漲勢。策略師預測，標普500也許會回檔5%。

Stifel首席證券策略師班尼斯特（Barry Bannister）在16日報告內警告，AI交易出現裂縫，超大規模資料中心業者的資本密度加劇，侵蝕了自由現金流與本益比。

追蹤標普500科技股的「SPDR科技類股ETF」（代號XLK），17日重挫1.57%，本月迄今走低5%以上，連續七個月來的漲勢可能喊卡。XLK的最大持股是輝達，輝達17日下挫近2%。11月14日為止，輝達在XLK權重達14.8%，輝達預定在19日美股盤後發布財報。

班尼斯特預計，美股的多頭投資人可能須面對現實，外界憂慮標普500出現科技巨擘過度集中的風險，也擔心聯準會（Fed）未來的貨幣政策途徑。

班尼斯特認為，標普500的下行風險，部分出於顧慮Fed的「免費午餐」告終，即便投資人未必害怕經濟衰退，Fed可能不會像衰退將至般降息。2026年經濟放緩時，Fed會加以回應，但反應式政策的多頭力道，遠不如主動式政策，他並說Fed新理事不大可能在明年6月的政策會議前就任。

他估計美國核心實質GDP（國內生產毛額）會放緩，標普500和一年相比將承受壓力，而Fed政策較不主動、經濟趨緩，會使金融狀況略為趨緊，這將壓低股票本益比，使得未來幾個月的標普500面臨跌至6,350點的風險。標普500在17日收6,672.41點，相較於6,350點，意味約下跌近5%。

標普 Fed 經濟衰退 科技股 美股 AI 輝達
