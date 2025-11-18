快訊

AI飆股Sandisk股價暴衝逾500% 有望搶位成標普500新成員

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國標普500指數即將進行季度調整，記憶體大廠Sandisk與加密貨幣概念股Strategy皆符合納入資格，但分析師指出，Sandisk這頭「擠爆小型股指數的巨象」，可能成為Strategy晉級之路的阻礙。示意圖／美聯社
美國標普500指數即將進行季度調整，記憶體大廠Sandisk與加密貨幣概念股Strategy皆符合納入資格，但分析師指出，Sandisk這頭「擠爆小型股指數的巨象」，可能成為Strategy晉級之路的阻礙。

下次季度調整將於12月5日公布、12月19日收盤後生效。歷史數據顯示，第4季通常是指數變動最少的一季，但若委員會決定微調，分析師認為首要任務可能是「清理權重異常成分股」。

Sandisk近三個月股價暴漲515%，市值衝到約400億美元，遠超過標普小型股600中其他成分股，那裡沒有任何一家公司的市值超過110億美元。由於Sandisk在小型股指數中的權重高達2.6%，為解決失衡問題，可能被優先納入標普500。

Strategy雖也符合資格，但因未列於小型股或中型股指數，加上市場視其為「比特幣衍生押注工具」而非典型營運企業，納入急迫性相對較低。兩檔股票的波動性皆高：Sandisk受AI帶動記憶體、儲存裝置而大漲；Strategy則因比特幣價格波動而劇烈震盪。

此外，中型股中的Pure Storage與Ciena兩家IT公司市值皆突破270億美元，也具晉級潛力，但對原指數造成的權重扭曲不如Sandisk嚴重。

標普 比特幣 分析師
