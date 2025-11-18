快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

「10/10」歷史性暴跌…加密貨幣6周蒸發逾1兆美元 槓桿成致命傷

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加密貨幣市場在過去六周蒸發掉1.2兆美元。路透
加密貨幣市場在過去六周蒸發掉1.2兆美元。路透

加密貨幣市場在過去六周蒸發超過1兆美元，市場情緒普遍悲觀。

數據商CoinGecko追蹤逾1.8萬種代幣的總市值，自10月6日高點以來暴跌25%，相當於1.2兆美元財富化為烏有。同期間，比特幣價格重挫逾28%至89,375美元，今年來的漲幅悉數回吐。

分析師指出，過去一個月，進行高槓桿押注的交易員損失慘重，加速了賣壓擴散。

引爆本輪行情震盪的原因多元：除是市場對聯準會12月降息預期減弱，以及科技股估值過高的疑慮外，美國總統川普於10月10日揚言對中國課徵「大規模」關稅，更直接引發全球交易所價值達高200億美元的槓桿加密頭寸遭強制平倉，導致市場單日急挫，創下史上最大規模的單日槓桿清算紀錄。

金融時報引述Bitwise資產管理公司研究主管Ryan Rasmussen的看法抋出，加密貨幣投資人偏愛用槓桿，是釀成這次被投資人稱為「10/10」歷史性暴跌的主因。

此波跌勢並未侷限在加密資產。美股標普500指數和那斯達克指數於昨（17） 日雙雙跌破50日移動平均線，分別終結自2007年與1995年以來最長連漲紀錄。在市場靜待輝達財報之際，道瓊工業平均指數昨日暴跌超過550點。技術分析師將此突破視為大盤短線轉弱的訊號，散戶紛紛降低曝險。

儘管看空情緒升溫，CEA Industries執行長David Namdar認為：「我們這次看到的並不是加密市場崩盤，而是10/10清算事件的餘震。」他說，這次賣壓沉重是因為槓桿水位較過往更深，但「基本面並未改變」。

從歷史經驗看，市場底部通常出現在近期高點買入的投資人完成拋售之後，而能否持續反彈，仍仰賴長期資金進場累積部位。

分析師Benjamin Cowen認為，比特幣可能下探200周指數移動平均線，落在60,000至70,000美元之間。不過，在觸及該區門之前，也可能先迎來技術性反彈。

槓桿 指數 投資人 加密貨幣 分析師 比特幣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

比特幣失守9.2萬美元、第4季還有聖誕行情？專家：關注二指標

《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

2025 Yahoo 財經高峰會：AI變局開啟金融新時代

持續在9.5萬美元低位…比特幣漲幅全噴光 專家揭二大原因

相關新聞

蘋果在中國滿血復活了！iPhone 17帶動月銷量激增37% 狠奪25%市占

iPhone 17系列帶動蘋果公司在中國的智慧手機月銷量大增37%，顯示在大陸市場迎接強勁動能。

「10/10」歷史性暴跌…加密貨幣6周蒸發逾1兆美元 槓桿成致命傷

加密貨幣市場在過去六周蒸發超過1兆美元，市場情緒普遍悲觀。

南韓最嚴打房 首爾房價漲幅創7年新高 租金漲幅10年新高

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增...

鯊魚寶寶助攻 Pinkfong掛牌首日飆漲 創辦人家族持股市值近2億美元

南韓兒歌《鯊魚寶寶》（Baby Shark）風靡全球，創作商碰碰狐（Pinkfong）在周二掛牌首日股價一度飆升62%，...

比特幣大逃殺摜破9萬美元 單日17萬人爆倉 近半年逢低搶進的都套牢

比特幣賣壓不止，今天盤中摜破9萬美元，為七個月來首見，也加劇了一個月來的跌勢，回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加...

稀土危機！釔價格狂飆1,500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高，凸顯中國大陸實施貿易限制措施帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。