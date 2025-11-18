Tesla與充電樁大廠Alpitronic成為Pwn2Own Automotive 2026冠名贊助商

全球車用資安領導廠商VicOne 18日宣布，再次與趨勢科技的Zero Day Initiative（ZDI）共同舉辦第三屆Pwn2Own Automotive 2026汽車零日漏洞發掘競賽。預計明年1月21日(三)至23日(五)在東京Automotive World全球汽車技術展覽會內進行。

今年的競賽由Tesla和Alpitronic冠名贊助，充分顯示網路安全不僅與軟體定義車輛（SDV）高度相關，與支撐全球電動車運行的充電基礎設施同樣密不可分。Tesla是電動車領導廠商，Alpitronic則是充電樁龍頭、目前歐洲最大的DC充電樁供應商，以其一體式、高功率充電樁擁有高市占率。

VicOne指出，2026年的一大亮點是新增Level 3高功率充電設備的競賽類別。Alpitronic與開放充電聯盟（Open Charge Alliance）都是今年競賽的合作夥伴，Alpitronic將提供其高功率充電系統作為正式攻擊目標，Open Charge Alliance則提供OCPP合規性測試工具（OCPP Compliance Test Tool, OCTT）作為攻擊目標。隨著競賽範疇從車載系統擴展到充電網路和後端營運基礎設施，Pwn2Own Automotive正視電動車充電資安，並提升至與車輛安全和業務營運持續性同樣的重要性。

VicOne執行長鄭奕立表示，快充設備不再只是插頭，它們已成為整個智慧移動的重要中樞。高功率充電系統一旦被成功入侵，可能會影響或癱瘓車隊、破壞充電網路，甚至影響車輛端的關鍵安全功能。Tesla和Alpitronic成為這次競賽的冠名贊助商，傳達了重要訊息，業界必須將充電系統視作網路安全邊界的一部分，而不是事後才顧慮的一個附屬項目，這一點至關重要。