比特幣大逃殺摜破9萬美元 單日17萬人爆倉 近半年逢低搶進的都套牢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣賣壓不止，今天盤中摜破9萬美元，為七個月來首見。路透
比特幣賣壓不止，今天盤中摜破9萬美元，為七個月來首見，也加劇了一個月來的跌勢，回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界的信心。

根據CoinMarketCap報價，比特幣過去24小時來重挫約5%，報8,9673美元。

比特幣上一回跌破9萬美元關卡，是在美國總統川普4月於「解放日」宣布對等關稅措施震撼全球金融市場之後，當時比特幣最低曾跌至7.44萬美元。在10月初，比特幣曾創下超過12.6萬美元的紀錄高價。

Coinglass數據顯示，最近24小時，全球共有17.7萬人爆倉（遭到強制清算） ，爆倉總金額約9.5億美元。

去中心化金融研究公司Ergonia研究主管紐豪斯表示：「過去六個月逢低買進、累積部位的買家，如今發現他們已深陷套牢，市場現在日益欠缺基於信念的現貨買盤。」

比特幣行情這波逆轉，發生在經濟逆風加劇的背景下，主要因投資人擔心投機市場估值過高、美國降息展望生變等問題。

比特幣
