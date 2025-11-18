稀土危機！釔價格狂飆1,500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高，凸顯中國大陸實施貿易限制措施帶來衝擊。

根據中國大陸金屬產業資訊平台亞洲金屬網的數據，氧化釔價格已飆升至每公斤126美元，高於2024年底時不到8美元的水準。今年4月，中國大陸對包括釔在內的稀土實施出口管制。

稀土的產量、精煉、貿易與用途，一直是全球兩大經濟體美中之間貿易僵局的核心議題。目前中國大陸稱霸稀土生產領域，儘管北京最近同意放寬出口，但雙方仍在協商細節。

釔的用途涵蓋醫療科技、航空航太設備、陶瓷、雷射以及超導體等領域。氧化釔在台灣的應用領域包括電子工業、光學玻璃等，在半導體產業中，主要應用於半導體製程的研磨與拋光過程，做為研磨液的成分，幫助達到晶圓表面的平坦化。

根據美國地質調查局（USGS），截至2023年的過去四年，美國逾90%的釔進口來自中國。

在美國，有美國國防部資金支持的礦業公司MP Materials雖然在加州的芒廷帕斯礦場（Mountain Pass）開採釔，但該公司目前正囤積這種材料，同時計劃擴展下游能力。

其他地區方面，澳洲萊納斯礦業（Lynas Rare Earths）生產多種稀土，正擴增該公司位於澳洲珀斯東北方芒特威爾德（Mount Weld）礦場與馬來西亞加工廠的產能，以生產釔。

稀土
