日圓兌美元貶破155關卡 財相片山示警走勢單向過快

日圓對美元跌破155日圓兌1美元關卡後，日本財政大臣片山皋月加強對日圓走貶示警。同時，外界認為，首相高市早苗主打擴張財政的做法，恐怕會拖慢日本銀行（央行）調升利率的步調。

片山周二對記者說：「現在匯市走勢明顯呈現單向、且過快的變動，情況令人相當憂心。」

她並表示，政府正密切留意外匯市場中任何過度波動或失序波動。日圓目前報155.20左右，較先前的跌勢略有收斂。

片山發出示警之際，日圓隔夜已貶破心理關卡155日圓，紐約匯市周一日圓兌美元貶值0.4%至155.22。日圓兌歐元盤中也貶破180，創下歐元1999年問世以來最弱價位。

日本最近一波日圓走貶，部分反映外界愈來愈擔心高市即將端出的經濟刺激方案，以及為此編列的追加預算可能進一步擴大規模，迫使日銀採取更為謹慎的態度。片山示，這項方案「目前看來確實變得比較大」，但強調現階段無法透露細節。

日媒周末已報導，刺激方案總額大約17兆日圓（1,090億美元），追加預算規模約14兆日圓。

片山也指出，第3季日本經濟出現六季來首見萎縮，因此確實有理由推出較大規模的刺激方案。

為了支應這些措施，日本恐怕得再度舉債，使全球已開發國家中債務最沉重的日本財政負擔進一步加劇。財政疑慮也推升本周日圓公債殖利率走高，尤其是超長天期的漲勢更為明顯，可能波及周三20年期公債標售的買氣。

日本經財政策擔當大臣城內實表示，政府將持續密切關注公債殖利率的走勢。

高市預定今天會見日銀總裁植田和男。投資人正觀望，高市是否會在利率政策立場上是否有轉變，特別是對日銀升息看法是否有所鬆動。