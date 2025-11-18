輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

美國財經網站CNBC報導，人工智慧晶片巨頭輝達即將在19日公布財報，執行長黃仁勳10月底在GTC大會的一句話，成為分析人士押注「財報大幅超出預期」的關鍵訊號。

黃仁勳10月底在華府GTC大會上表示，輝達在2025與2026年合計握有5000億美元的訂單，稱「我們帳面上的業務量就是這麼多，達到1兆美元的一半」。

這個數字涵蓋2025年截至目前的營收、現行Blackwell GPU的銷售、2026年即將推出的Rubin GPU與網路等相關零組件。

CNBC描述，對於一家過去4年季度營收成長近600%的公司而言，黃仁勳這番話顯示，輝達對下一代晶片在明年仍能維持強勁但增速放緩的成長抱有信心，也意味著AI熱潮仍有進一步延續的空間。

對此分析師解讀認為，這番言論意味著輝達2026年的營收將顯著高於華爾街先前的預期。

Wolfe Research分析師卡索（Chris Caso）在11月的報告中寫道：「根據輝達披露的相關資訊，現行市場共識預估具有明顯上修空間。」

他估算，依據黃仁勳提供的數據，資料中心部門2026年的銷售額可能比先前的年度預估高出600億美元。他對該股票給予相當於「買進」的評級。

不過，CNBC也提到，雖然訂單量大，但輝達股價並未因此上漲，甚至比黃仁勳喊出5000億美元時減少約5%。這點反映出投資人憂心AI泡沫化，以及大量押注AI基礎建設的疑慮。