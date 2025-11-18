快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會理事華勒：就業市場疲弱 支持連三度降息

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。歐新社
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。歐新社

美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，由於就業市場依然疲弱、幾乎停滯，他支持聯準會在12月進行連續第3次的降息。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）在英國倫敦一場晚宴上表示：「我專注於勞動力市場，而在數月疲弱之後，本週稍晚的9月就業報告，或未來幾週的任何數據，都不太可能改變我認為應該再次降息的看法。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於2026年5月結束，華勒是少數被視為可能接替的人選之一。

華勒在今天的活動中表示，雖然企業在4到6週前還處於「不招聘、不裁員」的狀態，但現在已開始規劃裁員。

他補充說，12月的降息將為防止勞動市場疲軟加速提供「額外保險」，並表示他支持再降息25個基點。

今年大部分時間維持利率不變後，聯準會已於9月和10月下調基準貸款利率。

但鮑爾上月表示，12月政策會議上再次降息並非「定局」。

華勒認為，進一步降息是「風險管理」的問題，還說目前勞動市場「依然疲弱、接近失速」。

他並指出，川普總統今年的關稅似乎只是產生「一次性影響」，不太可能成為持續的通膨來源。

華勒也強調，儘管股市繁榮支撐了「一小部分富裕消費者」的支出，但這不能反映大多數美國人的財務狀況，這對經濟來說是一個脆弱點。

他預期，即使排除長時間美國政府停擺的暫時性影響，美國實質國內生產毛額（GDP）在2025年下半年可能仍出現放緩。

聯準會 鮑爾
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高股息熱潮之所以引爆跟0056沒什麼關係？達人：是00919於2022年重押長榮

Fed 內部兩極化看法拉鋸

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

相關新聞

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

美國財經網站CNBC報導，人工智慧晶片巨頭輝達即將在19日公布財報，執行長黃仁勳10月底在GTC大會的一句話，成為分析人...

日圓兌美元貶破155關卡 財相片山示警走勢單向過快

日圓對美元跌破155日圓兌1美元關卡後，日本財政大臣片山皋月加強對日圓走貶示警。同時，外界認為，首相高市早苗主打擴張財政...

比特幣大跌「極度恐懼」警報響起 空單狠押下殺至8萬美元

比特幣正持續下跌，而投資人正為空頭走勢布局，押注比特幣可能下探至8萬美元。

聯準會理事華勒：就業市場疲弱 支持連三度降息

美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，由於就業市場依然疲弱、幾乎停滯，他支持聯準會在12月進行連續第3次的降息

輝達擴大AI生態系 Arm架構 CPU 可直接串接 NVIDIA GPU

安謀（Arm）周一表示，以其技術打造的中央處理器（CPU），未來將能和輝達（NVIDIA）NVLink Fusion技術...

亞馬遜發美元債籌資150億美元 跟進AI發債潮

亞馬遜（Amazon.com）三年來首度在美元債市籌資，發行規模高達150億美元，跟進科技大廠為支應人工智慧（AI）基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。