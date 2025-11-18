快訊

輝達擴大AI生態系 Arm架構 CPU 可直接串接 NVIDIA GPU

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達透過合作，幾乎把所有大型科技公司都納入其AI生態系。路透
安謀（Arm）周一表示，以其技術打造的中央處理器（CPU），未來將能和輝達（NVIDIA）NVLink Fusion技術相互整合。

如此一來，兩家公司的客戶、尤其是偏好自行客製化基礎設施的超大規模資料中心業者（hyperscalers）更容易把 Arm架構的 Neoverse CPU 和輝達在市場占絕對主導地位的 GPU 搭配使用。

這也是輝達透過合作，幾乎把所有大型科技公司都納入其AI生態系的又一例子，也表示輝達正逐步開放 NVLink 平台，允許和更多客製化晶片整合，而不是要求客戶只能使用輝達自家的 CPU。

輝達目前販售的 AI 系統「Grace Blackwell」，是由多顆 GPU 搭配輝達自家的 Arm 架構 CPU 所組成。其他伺服器在配置上則可能採用英特爾（Intel）或超微（AMD）的 CPU。

不過，微軟、亞馬遜（Amazon）和 Google 都在各自的雲端服務中開發或部署Arm架構的 CPU，以強化對基礎架構的掌控度，同時降低成本。

安謀本身不生產 CPU，而是授權其指令集技術供晶片使用。安謀也提供完整設計圖，協助合作夥伴更快速打造 Arm 架構處理器。

安謀（Arm）周一並表示，未來的客製化 Neoverse 晶片將加入一項全新的通訊協定，讓這些 CPU 能和 GPU 之間更順暢地傳輸資料。

在傳統伺服器架構中，CPU 一直是最核心的零組件。但生成式 AI 的基礎設施是以 AI 加速器為中心，其中多半是輝達的 GPU。一台 AI 伺服器通常會把一顆 CPU 和多達八顆 GPU 搭配在一起。

輝達今年9月宣布，將對全球最大 CPU 製造商英特爾（Intel）投資50億美元。協議中的重點之一，就是讓英特爾的 CPU 能透過輝達的 NVLink 技術整合進 AI 伺服器之中。

輝達2020年曾宣布將以400億美元收購安謀，但因美國和英國的監管疑慮，這樁交易在2022年告吹。截至今年2月的資料，輝達仍持有安謀少數股權，安謀的大股東則是日本軟銀（SoftBank）。

軟銀本月已全面出清所持有的輝達股票，並全力支持 OpenAI 的「Stargate」超級資料中心計畫。此計畫除採用輝達和超微（AMD）的晶片外，也將同時採用安謀技術。

