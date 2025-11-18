快訊

亞馬遜發美元債籌資150億美元 跟進AI發債潮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜旗下雲端運算事業AWS是全球最大的運算資源租賃服務商。而雲端運算正是AI系統不可或缺的基礎。路透
亞馬遜（Amazon.com）三年來首度在美元債市籌資，發行規模高達150億美元，跟進科技大廠為支應人工智慧（AI）基礎設施而掀起的發債熱潮。

彭博引述知情人士表示，這次發行金額比一開始預估多出30億美元，所募得資金將用於併購、資本支出到實施庫藏股等多項用途。

在市場最熱時，這檔債券的認購金額一度湧入約800億美元，隨著發債過程中利差下滑，最終認購規模少了一半。

亞馬遜周一跟進其他科技巨人陸續大規模發債，Google母公司Alphabet本月在美國和歐洲合計發行250億美元公司債，Meta上月則籌資300億美元，創下今年最大規模的企業發債；甲骨文（Oracle）9月發債籌得180億美元。

這波科技業的發債熱潮，使全球公司債發行量今年已突破6兆美元，改寫歷史新高。摩根大通（JPMorgan）預測，為了支應AI相關的龐大投資需求，美國高評級公司債市場明年發行量恐再創新高，達1.81兆美元。

知情人士透露，亞馬遜此次發售六種投資級債券，其中最長天期的40年期債券，最終利差從最初開出的比公債高出1.15個百分點，縮窄至0.85個百分點。

亞馬遜旗下雲端運算事業AWS是全球最大的運算資源租賃服務商。而雲端運算正是AI系統不可或缺的基礎。亞馬遜也正大舉投入資料中心和晶片，用來訓練並運行能生成文字、圖像並自動化流程的AI模型。

彭博彙整分析師預估指出，亞馬遜的資本支出明年可望突破1,470億美元，約為2023年水準的三倍。摩根大通（JPMorgan）上周的報告中表示，亞馬遜過去主要靠自己的現金投入資本支出，如今適時部分債務納入資本結構，以提高籌資的彈性。

JPMorgan並指出，亞馬遜也可能利用龐大的資料中心資產，尋求私募信用市場的融資方式，例如採取「售後回租」或「合資企業（joint venture）」的架構。

本月，亞馬遜已和 OpenAI 簽下一筆規模 380 億美元的運算資源供應協議，為期七年，讓OpenAI能使用亞馬遜旗下數十萬顆輝達（Nvidia）晶片。

近幾周，愈來愈多大型科技公司為 AI 基礎設施籌資而發行債券，也開始對債券價格造成壓力。投資人預期，未來數年市場將面臨 數千億美元的新債供給。

PGIM全球債券主管提普（Robert Tipp）說：「這波AI籌資的速度又快、金額又大……雖然以極低利差成交，但未來勢必會重塑整個市場版圖。」他並說，如此猛烈的發債潮，很可能讓長天期債券的殖利率顯著走高。

