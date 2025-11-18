高盛：央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年 布蘭特下探56美元

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團17日表示，各國央行9月總計購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。路透
高盛集團17日表示，各國央行9月總計購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。路透

高盛集團17日表示，各國央行在11月可能大量買進黃金，此外，油價會一路跌至明年，2026年布蘭特油價可能跌至每桶56美元，原因是供應過剩。

現貨黃金周一收盤下跌0.96%，報每英兩4,044.96美元，今年累計大漲55%。

高盛分析師發表報告指出，各國央行9月總計購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。此外，中國在9月增加約15噸黃金儲備。

過去三年，央行買盤一直是推動金價大漲的關鍵，金價在10月創下每英兩逾4,380美元歷史新高，但近幾周有所回落。

高盛分析師表示，「我們依然認為，各國央行增加黃金儲備是個多年趨勢，因為各國央行正透過將儲備資產多元化來規避地緣政治和金融風險。」「我們維持第4季至2026年央行平均每月購買80噸黃金的假設。」

高盛重申，預期金價到2026年底漲至每英兩4,900美元；若民間投資人繼續把資產多元化，金價有望進一步上漲。

在油價方面，高盛預期受供應激增影響，油價在2026年前將持續下跌，市場將維持每日約200萬桶原油的大量過剩情況。

國際油價周一下跌，因俄羅斯黑海重要出口樞紐新羅西斯克港在遭受烏克蘭襲擊停止出口兩天後，已恢復裝貨。布蘭特原油1月期貨收低19美分，跌幅0.3%，結算價報每桶64.20美元；美國西德州中級原油（WTI）12月期貨下跌0.3%，結算價報每桶59.91美元

高盛預測，2026年布蘭特原油均價為每桶56美元，WTI均價為52美元，都低於當前遠期曲線所示的63美元和60美元。

高盛表示：「2025至2026年的供應浪潮主要來自疫情前已作出最終投資決定的長期項目，這些項目在新冠疫情期間被延後，如今陸續投產；同時也源於石油輸出國組織（OPEC）策略性地解除減產。」

包括俄羅斯在內的OPEC+今年4月起持續增產。美國、巴西等其他產油國也在提高供應，加劇市場過剩擔憂並對油價構成壓力。

高盛預期，油價將在2027年開始反彈，因2025至2026年的低油價將抑制OPEC以外國家的產量，而過去15年投資不足導致新項目極為稀少，「我們因此預期，到2028年底，布蘭特和WTI油價將分別回升至長期預測水準的每桶80美元和76美元」。

高盛還指出，如果OPEC以外國家的原油供應比預期更具韌性，或全球經濟陷入衰退，2026至2027年布蘭特原油價格可能跌至每桶40美元區間；但若俄羅斯供應大幅下降，油價則可能升至每桶70美元以上。

油價 金價
