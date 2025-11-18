快訊

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

聽新聞
0:00 / 0:00

戴爾一度崩跌10% 大小摩看法分歧加劇市場不安

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根士丹利將戴爾從「優於大盤」一口氣下砍兩級至「低於大盤」帶來的殺傷力甚大。路透
摩根士丹利將戴爾從「優於大盤」一口氣下砍兩級至「低於大盤」帶來的殺傷力甚大。路透

摩根士丹利分析師警告，記憶晶片進入「超級循環」（supercycle），日益威脅原廠委託製造（OEM）和委託設計製造（ODM）的獲利，並將惠普（HP）、戴爾（Dell）、和碩（4938）、華碩（2357）評等調降至「低於大盤」。

受此消息衝擊，戴爾周一股價大跌8.4%，盤中一度重挫超過10%。惠普大跌6.8%。

摩根士丹利分析師伍德林（Erik Woodring）指出，他們現在預估全球 OEM／ODM 在 2026 年的毛利率將減少中位數 60 個基點，與市場普遍預估的年增 10 個基點相去甚遠。整體追蹤的標的2026 年每股盈餘（EPS）預測也比市場共識低了 11%。

摩根士丹利團隊認為，全球 PC 和伺服器 OEM／ODM 受到的衝擊將大於儲存設備廠商，其中戴爾、聯想與華碩的風險最高。

摩根士丹利將戴爾從「優於大盤」一口氣下砍兩級至「低於大盤」（目標價 110 美元）。戴爾周一收在122.48美元。

摩根士丹利並將華碩（目標價 500 元）、和碩（目標價 58 元）、惠普（目標價 24 美元）評等從「與大盤一致」調降至「低於大盤」。

其他動包括：技嘉（2376）由「優於大盤」降至「與大盤一致」（目標價 290 元）；聯想由「優於大盤」降至「與大盤一致」（目標價港幣10.2元）； 惠與（HPE）由「優於大盤」降至「與大盤一致」（目標價 25 美元）

但另一方面，摩根大通（JPMorgan）將戴爾列入「正向動因觀察名單」，認為 Pure Storage 與惠與也有利多布局。

摩根大通指出，戴爾將受惠於近日「運算需求」的強勁動能，主要來自第二線雲端服務商以及大型企業；預估營收驚喜的幅度將大於較低利潤組合所帶來的負面影響，使整體財測優於預期。戴爾預定 11 月 25 日公布第3季財報。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠

和碩「小金孫」永擎要上市了 抽中新股有望大賺21.8萬元

荒唐妙齡女獄警…監獄內激情大戰2囚犯 還遭控偷渡毒品

台達電（2308）衝上1000元…台股繼續大漲！直雲：抱好AI股票等著數錢

相關新聞

亞馬遜發美元債籌資150億美元 跟進AI發債潮

亞馬遜（Amazon.com）三年來首度在美元債市籌資，發行規模高達150億美元，跟進科技大廠為支應人工智慧（AI）基礎...

高盛：央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年 布蘭特下探56美元

高盛集團17日表示，各國央行在11月可能大量買進黃金，此外，油價會一路跌至明年，2026年布蘭特油價可能跌至每桶56美元...

戴爾一度崩跌10% 大小摩看法分歧加劇市場不安

摩根士丹利分析師警告，記憶晶片進入「超級循環」（supercycle），日益威脅原廠委託製造（OEM）和委託設計製造（O...

債券天王警告估值全高到破表 籲別再「股債六四比」最新配置建議曝光

有「債券天王」稱號的岡雷克（Jeffrey Gundlach）警告說，多數金融資產都被「高估了」，敦促投資人應把投資從美...

台積電ADR跌1% 較台北交易溢價21.6%

台積電ADR周一（17日）下跌1%，收在282.01美元，較台北交易溢價21.6%。

投資人在輝達財報前減持AI股 標普500指數和那指雙雙跌破50日均線

標普500指數周一和那斯達克綜合指數雙雙跌破50日均線。從黃金、加密幣到科技股也全面下跌，拖累道瓊工業指數創下美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。