債券天王警告估值全高到破表 籲別再「股債六四比」最新配置建議曝光

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
雙線資本公司（DoubleLine）執行長岡雷克警告，多數金融資產都被「高估了」，敦促投資人應保留更多現金。路透
有「債券天王」稱號的岡雷克（Jeffrey Gundlach）警告說，多數金融資產都被「高估了」，敦促投資人應把投資從美國市場分散出去，並保留更多現金。

雙線資本公司（DoubleLine）執行長岡雷克在周一接受彭博一場Podcast節目訪談時表示：「你談到60／40配置（意指60%投資於股票、40%投資於債券的投資配置策略），那代表你有100%都在金融資產。我認為投資人現在股票部位最多應該只占40%，而且大多應該放在美國以外的股票。」

岡雷克認為，隨著美元持續走貶，美國以外的股市變得更具吸引力。ICE美元指數今年迄今已下滑逾8%。

他說：「以美元資產計價的投資者，如果以當地貨幣投資新興市場股票，表現會好得多；甚至歐洲股票也受惠於歐元走強。」岡雷克指出，規模最大的幾檔新興市場ETF中，安碩MSCI新興市場ETF今年已大漲逾30%，而 先鋒歐洲FTSE ETF也上漲28%。

岡雷同時建議，投資人應將債券配置比率從40%降到25%，並把部分資金轉向非美元計價的固定收益資產，例如新興市場債券。他指出，新興市場債券對於美元投資人而言，是今年表現最好的固定收益類別。

此外，他表示黃金配置15%（低於先前建議的25%）就足夠了，因為「這筆交易已表現得非常理想」。他今年稍早曾稱讚黃金是一種「真正的資產類別」。黃金今年上漲54%，但近期自高點回落。

岡雷克說：「剩下的部分我會放在現金，因為我認為估值實在太高了。而美國股市的健康程度，是我整個職涯中最差的之一。」他強調，「經典估值指標全部都破表」。

他補充說：「當然，市場非常投機，而投機市場總會漲到瘋狂的水準。每次都是這樣。」岡雷克以準確預測 2007年房市崩盤而聞名，那場崩盤是全球金融危機的主要導火線。

岡雷克認為AI題材充斥著投機氣氛，並指出市場往往會「迅速且過度地」反映重大革新，就像1990年代的網路熱潮。他說，「在狂熱時期做動能投資一定要非常小心，我覺得這正是我們現在在AI所面臨的情況」。

岡雷克警告，「美國例外論」可能不會持續，而且投資人往往在投資部位長期表現優異後，太慢調整資產配置。他說：「我幾十年來都沒有持有外幣部位，但大約18個月前我不得不展開行動…我認為押注美元繼續是主導資產，將會讓你虧錢。」

岡雷克也重申他過去兩年來的警告，即私募信貸市場正醞釀危機，「品質低劣的借貸大量流向這些私募市場，而私募信貸非常受歡迎，如今大型資產池對它配置過多」。

相關新聞

亞馬遜發美元債籌資150億美元 跟進AI發債潮

亞馬遜（Amazon.com）三年來首度在美元債市籌資，發行規模高達150億美元，跟進科技大廠為支應人工智慧（AI）基礎...

高盛：央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年 布蘭特下探56美元

高盛集團17日表示，各國央行在11月可能大量買進黃金，此外，油價會一路跌至明年，2026年布蘭特油價可能跌至每桶56美元...

戴爾一度崩跌10% 大小摩看法分歧加劇市場不安

摩根士丹利分析師警告，記憶晶片進入「超級循環」（supercycle），日益威脅原廠委託製造（OEM）和委託設計製造（O...

債券天王警告估值全高到破表 籲別再「股債六四比」最新配置建議曝光

有「債券天王」稱號的岡雷克（Jeffrey Gundlach）警告說，多數金融資產都被「高估了」，敦促投資人應把投資從美...

台積電ADR跌1% 較台北交易溢價21.6%

台積電ADR周一（17日）下跌1%，收在282.01美元，較台北交易溢價21.6%。

投資人在輝達財報前減持AI股 標普500指數和那指雙雙跌破50日均線

標普500指數周一和那斯達克綜合指數雙雙跌破50日均線。從黃金、加密幣到科技股也全面下跌，拖累道瓊工業指數創下美國總統川...

