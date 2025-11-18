債券天王警告估值全高到破表 籲別再「股債六四比」最新配置建議曝光

有「債券天王」稱號的岡雷克（Jeffrey Gundlach）警告說，多數金融資產都被「高估了」，敦促投資人應把投資從美國市場分散出去，並保留更多現金。

雙線資本公司（DoubleLine）執行長岡雷克在周一接受彭博一場Podcast節目訪談時表示：「你談到60／40配置（意指60%投資於股票、40%投資於債券的投資配置策略），那代表你有100%都在金融資產。我認為投資人現在股票部位最多應該只占40%，而且大多應該放在美國以外的股票。」

岡雷克認為，隨著美元持續走貶，美國以外的股市變得更具吸引力。ICE美元指數今年迄今已下滑逾8%。

他說：「以美元資產計價的投資者，如果以當地貨幣投資新興市場股票，表現會好得多；甚至歐洲股票也受惠於歐元走強。」岡雷克指出，規模最大的幾檔新興市場ETF中，安碩MSCI新興市場ETF今年已大漲逾30%，而 先鋒歐洲FTSE ETF也上漲28%。

岡雷同時建議，投資人應將債券配置比率從40%降到25%，並把部分資金轉向非美元計價的固定收益資產，例如新興市場債券。他指出，新興市場債券對於美元投資人而言，是今年表現最好的固定收益類別。

此外，他表示黃金配置15%（低於先前建議的25%）就足夠了，因為「這筆交易已表現得非常理想」。他今年稍早曾稱讚黃金是一種「真正的資產類別」。黃金今年上漲54%，但近期自高點回落。

岡雷克說：「剩下的部分我會放在現金，因為我認為估值實在太高了。而美國股市的健康程度，是我整個職涯中最差的之一。」他強調，「經典估值指標全部都破表」。

他補充說：「當然，市場非常投機，而投機市場總會漲到瘋狂的水準。每次都是這樣。」岡雷克以準確預測 2007年房市崩盤而聞名，那場崩盤是全球金融危機的主要導火線。

岡雷克認為AI題材充斥著投機氣氛，並指出市場往往會「迅速且過度地」反映重大革新，就像1990年代的網路熱潮。他說，「在狂熱時期做動能投資一定要非常小心，我覺得這正是我們現在在AI所面臨的情況」。

岡雷克警告，「美國例外論」可能不會持續，而且投資人往往在投資部位長期表現優異後，太慢調整資產配置。他說：「我幾十年來都沒有持有外幣部位，但大約18個月前我不得不展開行動…我認為押注美元繼續是主導資產，將會讓你虧錢。」

岡雷克也重申他過去兩年來的警告，即私募信貸市場正醞釀危機，「品質低劣的借貸大量流向這些私募市場，而私募信貸非常受歡迎，如今大型資產池對它配置過多」。