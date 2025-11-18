台積電ADR跌1% 較台北交易溢價21.6%
台積電ADR周一（17日）下跌1%，收在282.01美元，較台北交易溢價21.6%。
標普500指數周一和那斯達克綜合指數雙雙跌破50日均線。從黃金、加密幣到科技股也全面下跌，拖累道瓊工業指數創下美國總統川普4月引發關稅動盪以來最差的三日連跌表現。
道瓊工業指數下跌557.24點，跌幅1.2%，報46590.24點；標普500指數下跌61.70點，跌幅0.9%，報6672.41點；那斯達克綜合指數跌192.52點，跌幅0.8%，報22708.07點。
費城半導體指數下挫1.6%，輝達（NVIDIA）跌1.9%。
台灣加權股價指數周一上漲49.81點，收在27,447.31點。台積電（2330）漲1.1%收在1,445.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 222.83 2.12 220.00 1.29
中華電 CHT 131.49 +0.45 132.00 -0.39
台積電 TSM 1,757.77 -0.99 1,445.00 21.64
聯電 UMC 43.76 -1.68 43.85 -0.22
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言