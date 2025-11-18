投資人在輝達財報前減持AI股 標普500指數和那指雙雙跌破50日均線

標普500指數周一和那斯達克綜合指數雙雙跌破50日均線。從黃金、加密幣到科技股也全面下跌，拖累道瓊工業指數創下美國總統川普4月引發關稅動盪以來最差的三日連跌表現。

道瓊工業指數下跌557.24點，跌幅1.2%，報46590.24點；標普500指數下跌61.70點，跌幅0.9%，報6672.41點；那斯達克綜合指數跌192.52點，跌幅0.8%，報22708.07點。

費城半導體指數下挫1.6%，輝達（NVIDIA）跌1.9%，台積電ADR跌1%。

輝達將於周三盤後公布財報，這將是反映晶片需求的最新指標。因政府停擺而延後發布的9月就業數據將於周四公布。

本月市場持續動盪，大型科技公司大規模資本支出越來越依賴發行巨額債務，亞馬遜（Amazon）也準備發行150億美元債券。交易者的疑慮已將華爾街所謂的「恐慌指數」（Cboe波動率指數）推升至4月關稅宣布以來的一些最高水準。

巴菲特新押注大型科技公司不足以提振投資人對其他AI概念股的信心。波克夏公司（Berkshire Hathaway）周五披露斥資數十億美元買入Alphabet股票，這家谷歌(Google)母公司股價周一應聲大漲3.1%。波克夏另減持蘋果股票，蘋果股價下跌1.8%。

與此同時，Meta和亞馬遜股價均下跌。超微（AMD）和美超微電腦（Super Micro Computer）和AI伺服器供應商戴爾科技也下跌。甲骨文(Oracle)和CoreWeave延續了長達數周的跌勢。

戴爾科技重挫8.4%，摩根士丹利將該公司從「加碼」一口氣降為「減持」。

美股周一下跌，導致標普500指數和那斯達克綜合指數跌破首度跌破50日均線，這是兩大指數連續138個交易日未曾跌破的關口。股市技術分析師通常將這些基準指數在上述均線上方或下方的走勢視為市場未來走向的信號。

在投資人削減部分AI交易的同時，加密幣市場也遭受重創。據CoinDesk的數據，截至周一下午4點，比特幣價格滑落至91,859.13美元。Coinbase股價下跌7.1%。

一些分析師稱交易表現更像投機性股票而非避險資產的黃金價格也有所回落。黃金期貨跌至每英兩4,068.30美元。

周一，在聯準會（Fed）利率政策不確定的情況下，對借貸成本更為敏感的銀行股和小型公司股也延續跌勢。交易者已削減對12月降息的押注，但期貨市場顯示，到明年1月至少降息一次的可能性接近三分之二。

美國10年期公債殖利率收在4.132%，低於上周五的4.147%。

Fed副主席傑佛森周一在堪薩斯城講話時表示，頑固通膨和就業狀況走弱的風險「凸顯了緩慢推進」降息的必要性。他說：「目前的政策立場仍有些限制性，但我們已使其更接近既不限制也不刺激經濟的中性水準。」

標普500指數11大類股有9個下跌，金融、能源和材料股跌幅居前。

鋰生產商Albemarle上漲2.2%，中國一家主要鋰供應商發布樂觀預期後鋰價大漲。