快訊

「解決提出問題的人」兩岸內政搞不定 賴總統、卓揆向在野開戰

門廳機車助燃、違停阻雲梯車…社區惡火燒出問題 大囍市16命帶動改革

科技拖累美股道瓊收跌557點 輝達財報前承壓、台積電ADR走弱

聯合新聞網／ 綜合報導
美股週一全面走低，科技股再度成為主要賣壓來源，投資人靜待本週將公布的輝達財報與9月就業數據。 路透
美股週一全面走低，科技股再度成為主要賣壓來源，投資人靜待本週將公布的輝達財報與9月就業數據。 路透

美股週一全面回檔，科技股再度成為主要賣壓來源，投資人靜待本週將公布的輝達財報與9月就業數據。

道瓊工業平均指數下跌 557.24 點，跌幅1.18%，收在 46,590.24；標普 500 指數下跌 0.92%，收在 6,672.41；那斯達克指數下跌 0.84%，收 22,708.08。AI、科技與大型權值股疲弱，使三大指數全面走低。

輝達股價下跌 1.88%，公司將於週三盤後公布第三季財報。市場除了關注輝達需求是否依舊強勁，也擔憂 AI 相關企業估值過高。台積電 ADR同步回落下跌2.81，收在282.01美元，跌幅0.99%。

本週另一焦點為美國政府重啟後首度公布的 9 月非農就業數據，以及聯準會（Fed）10 月會議紀要。市場近期已大幅下修年底降息 1 碼的機率，目前僅剩約 40%，遠低於一個月前的逾 90%。

指數 台積電 聯準會 美國 非農就業 美股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

iPhone明年新機傳拆成2次發表 維持品牌主導地位

外電消息指出，蘋果傳出明年秋季將開始拆分新款iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全...

外太空資料中心有影 貝佐斯、馬斯克聚焦AI算力耗電解方

人工智慧（AI）快速發展推升資料中心電力需求，科技公司如今設法在外太空建設資料中心，貝佐斯和馬斯克在內的科技富豪認為，這...

科技拖累美股道瓊收跌557點 輝達財報前承壓、台積電ADR走弱

美股週一全面回檔，科技股再度成為主要賣壓來源，投資人靜待本週將公布的輝達財報與9月就業數據。

iPhone發表會改為一年兩次 維持蘋果市場主導地位

蘋果公司傳出明年秋季將開始調整新款iPhone的發表節奏，把時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全年，並維持品牌在...

日本經濟萎縮六季來首見 讓日相更有理由推動刺激方案

日本上季經濟陷入萎縮，為六季來首見，反映美國關稅導致出口下滑，使首相高市早苗更有理由推動經濟刺激。另外，中國大陸對日本發...

比特幣吐回今年30%漲幅 反映市場對川普親加密幣政策熱情消退

比特幣在創歷史新高僅一個月後，回吐年初以來逾30%的漲幅，市值蒸發6,000億美元左右，反映市場對川普政府親加密貨幣政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。