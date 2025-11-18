科技拖累美股道瓊收跌557點 輝達財報前承壓、台積電ADR走弱
美股週一全面回檔，科技股再度成為主要賣壓來源，投資人靜待本週將公布的輝達財報與9月就業數據。
道瓊工業平均指數下跌 557.24 點，跌幅1.18%，收在 46,590.24；標普 500 指數下跌 0.92%，收在 6,672.41；那斯達克指數下跌 0.84%，收 22,708.08。AI、科技與大型權值股疲弱，使三大指數全面走低。
輝達股價下跌 1.88%，公司將於週三盤後公布第三季財報。市場除了關注輝達需求是否依舊強勁，也擔憂 AI 相關企業估值過高。台積電 ADR同步回落下跌2.81，收在282.01美元，跌幅0.99%。
本週另一焦點為美國政府重啟後首度公布的 9 月非農就業數據，以及聯準會（Fed）10 月會議紀要。市場近期已大幅下修年底降息 1 碼的機率，目前僅剩約 40%，遠低於一個月前的逾 90%。
