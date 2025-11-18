巴菲特大舉買入 Alphabet股價早盤勁揚逾5%
在美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司揭露大舉買入GOOGLE（谷歌）母公司Alphabet股份後，Alphabet今天美股早盤股價勁揚逾5%。
波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在最近提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件中表示，截至9月30日，該公司持有1785萬股Alphabet股份，價值43億美元。
波克夏對Alphabet的投資，使其成為波克夏第10大美國股票持倉，由於巴菲特一向奉行價值投資風格，且通常不青睞科技公司，這一舉動令人意外。
