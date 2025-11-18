快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

巴菲特大舉買入 Alphabet股價早盤勁揚逾5%

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司揭露大舉買入GOOGLE（谷歌）母公司Alphabet股份後，Alphabet今天美股早盤股價勁揚逾5%。

波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在最近提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件中表示，截至9月30日，該公司持有1785萬股Alphabet股份，價值43億美元。

波克夏對Alphabet的投資，使其成為波克夏第10大美國股票持倉，由於巴菲特一向奉行價值投資風格，且通常不青睞科技公司，這一舉動令人意外。

波克夏 Alphabet 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Google報喜 但台指期上半場跑不動

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

投資如同長跑…獎牌頒給犯錯最少的人！巴菲特三大指標挑「打折股」賺20年超額報酬

市場越恐慌價值越清晰！巴菲特教我的三個篩選法則

相關新聞

台幣遭低估？經濟學人昔為人民幣辯護 稱3種匯率衡量方法皆不可靠

經濟學人近來發文稱，以大麥克指數來看，台幣兌美元遭低估55%之多。不過該雜誌過去曾撰文替人民幣遭低估辯護，強調要判斷匯率...

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示「股神」巴菲特所提倡的股票與債券是虛假的資產，只有黃金、白銀、...

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

英特爾雖然或許在晶片事業上明顯落後，但在先進封裝方面，這家公司可能仍保有競爭力。

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

日本東京電視台報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄、搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月...

技術遭偷光？調查：韓十大出口產業競爭力 五年後全輸大陸

最新產業調查顯示，南韓半導體和汽車等十大出口產業競爭力，未來五年可能被中國大陸全面超越。

企業用AI取代年輕基層員工 專家：恐落人才惡性循環

愈來愈多企業宣布將因引進人工智慧（AI）作業而裁員，然而有專家指出，招募年輕初階員工其實是對未來的「投資」，用AI取代基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。