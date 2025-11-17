美股早盤／三大指數在平盤附近拉鋸 恭候本周輝達財報和就業報告

美股三大指數17日早盤在平盤附近狹幅震盪，華爾街正恭候本周數個關鍵指標，包含輝達（Nvidia）財報與9月就業數據。

道瓊工業指數早盤一度跌126點，或0.3%；標普500指數跌0.4%，那斯達克綜合指數跌0.5%，費城半導體指數跌0.25%，台積電ADR跌1.3%，隨後就回升到平盤附近來回震盪。輝達則維持超過1%的跌勢。

輝達定周三（19日）盤後公布財報，執行長黃仁勳上月透露，輝達明後年合計訂單規模達「1兆美元的一半（5,000億美元）」，反映該公司對明年度強勁成長抱持信心。近年來輝達營收不斷衝高，目前單季營收比起四年前已暴增近600%。

Google母公司字母股價早盤大漲4.8%，因「股神」巴菲特的波克夏公司表示已於第3季敲進該公司持股，價值逾40億美元。根據申報文件，波克夏上季減持蘋果公司15%持股，拖累後者股價跌1.8%。

本周也將有多家標普500指數中的大型零售商公布財報，包括沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）和目標百貨（Target）。

勞動部表示，本周四（20日）將公布9月非農就業報告。這是首個因美國政府關門而延後近七周發布的經濟數據。

Montis Financial投資長Dennis Follmer說，「若9月就業數據意外強勁或意外疲弱，恐對12月的降息預期產生重大影響，因為聯邦公開市場操作委員會（FOMC）對下一步行動意見分歧甚大」，「隨著政府重啟運作，市場日益傾向認為聯準會（Fed）可能在12月暫停降息，以爭取更多時間解讀下一波經濟數據」。