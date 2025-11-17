快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

Fed副主席傑佛森：降息必須緩步進行

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主管貨幣政策的副主席傑佛森。路透
美國聯準會（Fed）主管貨幣政策的副主席傑佛森。路透

美國聯準會Fed）主管貨幣政策的副主席傑佛森17日在預先準備好的講稿中表示，基於通膨頑強與就業情勢弱化的風險，凸顯降息必須緩慢進行。但他並未提到12月會議究竟是否降息。

傑佛森是Fed領導團隊的一員，他的發言通常響應鮑爾的觀點。

市場預期Fed將於12月9-10日三度降息的機率最近持續下降；10月底會議後機率高達90%，一周前降到60%，而在傑佛森發言之前已降到45%。

傑佛森重申，目前利率仍「有一些約束力」，對經濟成長不利；但經過最近的降息行動後，利率已更接近「中性」水位。

他並表示，「我一直採取一會一決議（meeting-by-meeting）的作法。這是在此時此刻特別審慎的作法」。

Fed 通膨 聯準會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美經濟前景陷「數據迷霧」 Fed 下月降息機率變低了

EASL／擊敗「約旦Kobe」 領航猿主場奪2連勝

Fed 內部兩極化看法拉鋸

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

相關新聞

台幣遭低估？經濟學人昔為人民幣辯護 稱3種匯率衡量方法皆不可靠

經濟學人近來發文稱，以大麥克指數來看，台幣兌美元遭低估55%之多。不過該雜誌過去曾撰文替人民幣遭低估辯護，強調要判斷匯率...

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示「股神」巴菲特所提倡的股票與債券是虛假的資產，只有黃金、白銀、...

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

英特爾雖然或許在晶片事業上明顯落後，但在先進封裝方面，這家公司可能仍保有競爭力。

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

日本東京電視台報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄、搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月...

技術遭偷光？調查：韓十大出口產業競爭力 五年後全輸大陸

最新產業調查顯示，南韓半導體和汽車等十大出口產業競爭力，未來五年可能被中國大陸全面超越。

企業用AI取代年輕基層員工 專家：恐落人才惡性循環

愈來愈多企業宣布將因引進人工智慧（AI）作業而裁員，然而有專家指出，招募年輕初階員工其實是對未來的「投資」，用AI取代基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。