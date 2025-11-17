Fed副主席傑佛森：降息必須緩步進行
美國聯準會（Fed）主管貨幣政策的副主席傑佛森17日在預先準備好的講稿中表示，基於通膨頑強與就業情勢弱化的風險，凸顯降息必須緩慢進行。但他並未提到12月會議究竟是否降息。
傑佛森是Fed領導團隊的一員，他的發言通常響應鮑爾的觀點。
市場預期Fed將於12月9-10日三度降息的機率最近持續下降；10月底會議後機率高達90%，一周前降到60%，而在傑佛森發言之前已降到45%。
傑佛森重申，目前利率仍「有一些約束力」，對經濟成長不利；但經過最近的降息行動後，利率已更接近「中性」水位。
他並表示，「我一直採取一會一決議（meeting-by-meeting）的作法。這是在此時此刻特別審慎的作法」。
