外太空資料中心有影 貝佐斯、馬斯克聚焦AI算力耗電解方

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
科技富豪如今尋求將資料中心放在外太空，因為沒有雲、黑夜或四季變化，更容易取得太陽能。 （美聯社）
人工智慧（AI）快速發展推升資料中心電力需求，科技公司如今設法在外太空建設資料中心，貝佐斯和馬斯克在內的科技富豪認為，這是為耗電量龐大的設施供電的最合理解方。

根據高盛集團，全球資料中心電力需求將在2030年前增加165%。部分資料中心靠再生能源供電或其電力建造，但太陽能和風電等乾淨能源，以及資料中心基礎設施，都會占據實際空間。部分人士如今尋求將資料中心放在外太空，省去尋找可用建地的麻煩，外太空也因為沒有雲、黑夜或四季變化，更容易取得太陽能。

馬斯克素以火星為目標，但近來更常提及利用自家太空飛船，部署由太陽能驅動的新版Starlink衛星，這些衛星配備高速雷射，可用來在太空打造資料中心。他曾說，這些衛星四到五年後每年將有100GW（百萬瓩）太陽能發電量，甚至宣稱，月球基地將大量生產可拋射進入軌道的衛星，而衛星上的太陽能板每年可產生10萬GW的電力。

Google近期也宣布逐光者計畫（Project Suncatcher），旨在太空中擴大機器學習規模，預定於2027年初前發射兩枚原型衛星，在軌測中試其硬體。歐洲也推出ASCEND計畫，目標為示範在外太空建造資料中心以減排的可行性。

阿布達比新創公司Madari Space則是和法國航太集團泰雷茲（Thales）旗下產業加速器專案合作，將小型運算組件發射入軌道，作為技術示範。美國華盛頓州新創Starcloud，本月預計發射一枚裝載輝達H100繪圖處理器（GPU）的衛星。

中國大陸今年5月發射用於建構太空運算星座的12枚衛星，是計畫下共2,800顆衛星艦隊的首批，用於在太空中處理數據。

然而，根據美國太空總署（NASA）前研究員、中央佛羅里達大學教授梅茲葛的分析，外太空資料中心在經濟上不可行，但未來也許可以，快則也許十年。港大學太空研究實驗室主任帕克也說，「若要做出符合成本效益、真正客觀的分析，太空中的資料中心其實經不起推敲」，而且「還是有地球上的解決方案，可能比試圖把任何東西送進太空便宜得多」。

太空 衛星 電力需求
