比特幣吐回今年30%漲幅 反映市場對川普親加密幣政策熱情消退

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣示意圖。圖／AI生成
比特幣示意圖。圖／AI生成

比特幣在創歷史新高僅一個月後，回吐年初以來逾30%的漲幅，市值蒸發6,000億美元左右，反映市場對川普政府親加密貨幣政策的熱情正逐漸消退。

根據彭博資訊的報價，比特幣17日盤中一度跌到92,935.51美元，隨後反彈，目前報價約為95,432.62美元。

比特幣占加密貨幣市場總值3.2兆美元的60%，流動性較差的代幣受創更深，追蹤百大代幣後段班的指數今年已重挫60%。

駐舊金山的Bitwise資產管理公司投資長霍根說：「市場正轉向避險。加密貨幣就像礦坑裡的金絲雀，最先打退堂鼓。」

過去一個月，從ETF配置機構到企業財務部門等大買家悄然撤離，使市場失去流動性支持。與此同時，科技股熱潮降溫，也削弱整體整體風險偏好。

今年，機構資金是比特幣價格的主力支撐。彭博數據顯示，ETF累計吸金逾250億美元，管理資產峰值一度逼近1,690億。穩定的資金流讓比特幣被塑造成抗通膨與政治動盪的避險工具，但這個脆弱敘事近日鬆動。

Nansen分析師肯尼斯表示：「這波拋售是獲利了結、機構資金外流、宏觀不確定性與槓桿多頭爆倉等多重因素匯聚的結果。」

典型案例是MicroStrategy，這家從軟體商轉型囤幣大戶，股價現已接近其比特幣持倉價值，顯示投資人不願意再為其高槓桿策略支付溢價。

根據底層設計，比特幣供應增幅每過四年左右就減半一次，而這往往會引發投機熱潮，接著又是崩跌。

當前市場情緒低迷，霍根說，「加密幣市場的散戶情緒非常差，市場可能仍有下跌空間」。他認為明年價格還會上漲，因此認為這是買入良機，「人們擔心四年周期重演，不想再歷經一次腰斬，所以正提前撤退」。

Caladan研究主管德瑞克林（音譯，Derek Lim）則認為，2017年與2021年的比特幣牛市並不只是減半所帶動，而是源於「更強大、更根本的因素所致：全球流動性」。

比特幣 貨幣 資產
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

加密資產熱 新交所推出比特幣以太幣永續期貨交易

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

技嘉法說利多反跌！ 三大干擾因素一次看

新台幣兩天狂升近0.6 元？投資人傻眼：比特幣在震嗎

相關新聞

iPhone明年新機傳拆成2次發表 維持品牌主導地位

外電消息指出，蘋果傳出明年秋季將開始拆分新款iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全...

外太空資料中心有影 貝佐斯、馬斯克聚焦AI算力耗電解方

人工智慧（AI）快速發展推升資料中心電力需求，科技公司如今設法在外太空建設資料中心，貝佐斯和馬斯克在內的科技富豪認為，這...

iPhone發表會改為一年兩次 維持蘋果市場主導地位

蘋果公司傳出明年秋季將開始調整新款iPhone的發表節奏，把時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全年，並維持品牌在...

日本經濟萎縮六季來首見 讓日相更有理由推動刺激方案

日本上季經濟陷入萎縮，為六季來首見，反映美國關稅導致出口下滑，使首相高市早苗更有理由推動經濟刺激。另外，中國大陸對日本發...

比特幣吐回今年30%漲幅 反映市場對川普親加密幣政策熱情消退

比特幣在創歷史新高僅一個月後，回吐年初以來逾30%的漲幅，市值蒸發6,000億美元左右，反映市場對川普政府親加密貨幣政策...

三星、SK集團加大國內投資

三星集團、SK集團在內南韓各大企業集團16日和總統李在明會面後承諾，未來數年合計將在南韓國內投資約5,500億美元，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。