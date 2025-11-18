三星、SK集團加大國內投資

三星集團、SK集團在內南韓各大企業集團16日和總統李在明會面後承諾，未來數年合計將在南韓國內投資約5,500億美元，希望達成對美投資3,500億美元的貿易協議後，也強化國內的投資力道。

三星電子發布新聞稿說，三星集團旗下事業未來五年將在國內投資450兆韓元（約3,095億美元），涵蓋AI基礎設施和研發等領域。現代汽車集團也承諾在五年內投入125.2兆韓元。造船業者韓華海洋與HD現代也同步公布新的投資計畫。

SK集團則重申，至2028年將在AI、半導體、能源和生技等領域投資128兆韓元。LG集團2024年至2028年間將投入100兆韓元，主要用於材料、零組件和設備。

美韓達成貿易協議後，外界憂心南韓國內投資相形減少，南韓總統李在明會見三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源，敦促企業擴大國內投資，並承諾政府將給予協助。