三星、SK集團加大國內投資

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

三星集團、SK集團在內南韓各大企業集團16日和總統李在明會面後承諾，未來數年合計將在南韓國內投資約5,500億美元，希望達成對美投資3,500億美元的貿易協議後，也強化國內的投資力道。

三星電子發布新聞稿說，三星集團旗下事業未來五年將在國內投資450兆韓元（約3,095億美元），涵蓋AI基礎設施和研發等領域。現代汽車集團也承諾在五年內投入125.2兆韓元。造船業者韓華海洋與HD現代也同步公布新的投資計畫。

SK集團則重申，至2028年將在AI、半導體、能源和生技等領域投資128兆韓元。LG集團2024年至2028年間將投入100兆韓元，主要用於材料、零組件和設備。

美韓達成貿易協議後，外界憂心南韓國內投資相形減少，南韓總統李在明會見三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源，敦促企業擴大國內投資，並承諾政府將給予協助。

南韓 李在明
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南韓對中示好 官方表述東北亞順序統一為「韓中日」

中日關係惡化 南韓樂天觀光大漲超過9.5%

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案

相關新聞

iPhone明年新機傳拆成2次發表 維持品牌主導地位

外電消息指出，蘋果傳出明年秋季將開始拆分新款iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全...

外太空資料中心有影 貝佐斯、馬斯克聚焦AI算力耗電解方

人工智慧（AI）快速發展推升資料中心電力需求，科技公司如今設法在外太空建設資料中心，貝佐斯和馬斯克在內的科技富豪認為，這...

iPhone發表會改為一年兩次 維持蘋果市場主導地位

蘋果公司傳出明年秋季將開始調整新款iPhone的發表節奏，把時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全年，並維持品牌在...

日本經濟萎縮六季來首見 讓日相更有理由推動刺激方案

日本上季經濟陷入萎縮，為六季來首見，反映美國關稅導致出口下滑，使首相高市早苗更有理由推動經濟刺激。另外，中國大陸對日本發...

比特幣吐回今年30%漲幅 反映市場對川普親加密幣政策熱情消退

比特幣在創歷史新高僅一個月後，回吐年初以來逾30%的漲幅，市值蒸發6,000億美元左右，反映市場對川普政府親加密貨幣政策...

三星、SK集團加大國內投資

三星集團、SK集團在內南韓各大企業集團16日和總統李在明會面後承諾，未來數年合計將在南韓國內投資約5,500億美元，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。