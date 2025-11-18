iPhone發表會改為一年兩次 維持蘋果市場主導地位

蘋果公司傳出明年秋季將開始調整新款iPhone的發表節奏，把時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全年，並維持品牌在智慧手機市場的主導地位。

另一方面，蘋果雖然傳出明年不會推出主打輕薄的第二代iPhone Air，但很可能仍在改良該機款、配備更長電池續航力。

目前，iPhone的產品線主要集中在每年秋季推出四款機型，但蘋果也會在一年中的其他時間發表不同款式。如果相關報導精確，那麼蘋果將進一步正式化確定這種發表節奏，擴大至更多裝置。

根據彭博資訊「Power On」專欄作者葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果目前計劃在2026年秋季發表三款高階機款：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及可能推出的折疊手機iPhone Fold。

至於iPhone 18則會改到隔年春季發表，並同時推出iPhone 18e。同一時段，蘋果也可能利用同場機會推出更新版的iPhone Air。

這意味著蘋果的發表時程將被正式區分為：每年9月推出高階旗艦機款，隔六個月後再推出基本入門款、平價款等多個層級的機款。如此一來，每年將會出現五到六款iPhone新機型。葛曼說，預期這樣的模式會「持續多年」。

這並非首次傳出類似傳聞。過去已有消息指出蘋果將在春季持續推出e系列的iPhone。其他今夏的報導也提到蘋果正考慮調整iPhone的發表節奏，包含把基礎款iPhone移到年初推出。

另一方面，稍早市場謠傳蘋果主打輕薄的iPhone Air銷量不佳，因此預定明年不會推出，後來又有傳言指蘋果是為了確保有時間進行重新設計以增加第二顆相機鏡頭，才延後iPhone Air的推出時程。不過，葛曼指出，蘋果原本就沒有預定要在2026年推出新一代iPhone Air，目前正研發採用更好的2奈米晶片，有助於延長電池續航力；此外，增加第二個後置鏡頭在技術上也是可行的，卻必須要進行結構上的重新設計。

葛曼說，蘋果顯然會將iPhone Air定位為產品線中的一個分支產品，讓消費者有更多選擇。

基礎款iPhone擁有一套具競爭力的功能，再往上升一級，消費者必須選擇較厚重、功能更齊全的iPhone Pro，或是選擇更輕薄但捨去一些功能的iPhone Air。然後，在這兩條產品線的頂級款，分別是旗艦級的iPhone Pro Max，以及同樣有所取捨但獨特的iPhone Fold，其定位在iPhone Air上。