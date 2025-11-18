iPhone明年新機傳拆成2次發表 維持品牌主導地位

外電消息指出，蘋果傳出明年秋季將開始拆分新款iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全年，並維持品牌在智慧手機市場的主導地位；對此，國內蘋果供應鏈認為，此舉有利有弊，但總體仍利大於弊。

目前，iPhone的產品線主要集中在每年秋季推出四款機型，但蘋果也會在一年中的其他時間發表不同款式。

根據彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果目前計畫在二○二六年秋季發表三款高階機款：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及可能推出的折疊手機iPhone Fold。iPhone 18則會改到隔年春季發表，並同時推出iPhone 18e。

另一方面，稍早市場謠傳蘋果主打輕薄的iPhone Air銷量不佳，因此預定明年不會推出，後來又有傳言指蘋果是為了確保有時間重新設計以增加第二個相機，才延後iPhone Air的推出時程。

不過，葛曼指出，蘋果原本就沒有預定要在二○二六年推出新一代iPhone Air，目前正研發採用更好的二奈米晶片，有助於延長電池續航力；此外，增加第二個後置鏡頭在技術上也是可行的，卻必須要進行結構上的重新設計。

葛曼說，蘋果顯然會將iPhone Air定位為產品線中的一個分支產品，讓消費者有更多選擇。

供應鏈指出，蘋果若調整新品發表會策略，對供應鏈而言，最直接的好處是產能利用率有望更平均，不會出現極端淡旺季的情況，零組件廠的營收波動也會進一步降低，全年業績更為平滑，對供應鏈而言也是正面幫助。

不過，將產品分為上、下半年的話，也意味著供應鏈必須承受更高的排程複雜度與庫存壓力，這會是不得不面對的挑戰，但台廠大多數都經驗豐富，無論是生產排程調度或者庫存管理方面，基本上都有應對的能力。

值得注意的是，對組裝廠而言則會出現二階段招工的情況。業界人士指出，例如鴻海、廣達、仁寶等代工廠，過往只需要一次性招工即可，現在可能要分成上下半年招工，招工次數變多，將導致人事管理的複雜度增加。