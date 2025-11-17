快訊

被卡2小時出不去 汐止南港今晚大塞車原因曝光

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館發布安全警示了

暗夜火龍蜿蜒！國三台中龍井山林火警 濃煙直竄火光沖天

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇！分析師警告股民：別碰泡泡瑪特

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

分析師警告，泡泡瑪特集團旗下Labubu玩偶引發的熱潮，已開始類似1990年代大起大落的豆豆娃（Beanie Baby），Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。

Bernstein亞洲消費類股資深研究分析師胡美琳指出，Labubu天花亂墜的炒作即將觸頂，以及與泡泡瑪特下一個銷售驅力有關的疑慮浮現，暗示該公司股價上漲空間有限。彭博資訊彙編的數據顯示，追蹤泡泡瑪特的46名分析師至少有42人仍給予該公司「買進」或同等評等，三人建議「持有」，胡美琳是唯一給予賣出評等的分析師。

胡美琳說：「供不應求、搶購熱潮、帶來快樂及二手買盤增添Labubu人氣，與豆豆娃投機循環類似。如果泡泡瑪特策略未大幅轉向，我不會建議長線投資人敲進該公司股票。」

泡泡瑪特在香港掛牌上市股價8月觸頂以來已跌逾三成，一名員工在直播串流活動上質疑一個盲盒產品價格，是股價下跌原因之一。胡美琳10月16日開始追蹤泡泡瑪特並給予「落後大盤」評等以來，該公司股價已跌約25%。

Bernstein估計泡泡瑪特全年營收成長率今年將觸頂，達到145%，隨著該公司為維持智慧財產人氣和拓展海外事業版圖提高行銷支出，利潤將從目前水準逐步下滑。目前泡泡瑪特股價已跌破胡美琳港幣225元的一年目標價，但截至目前為止她尚未做出調整，強調這項預測是長期看法。

豆豆娃是一系列塞滿塑膠顆粒的動物造型絨毛玩具，1990年代末期價格飆漲。豆豆娃泡沫在1999年左右破裂，這些玩具如今大多一文不值。

泡泡瑪特 分析師 大盤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Labubu將上大螢幕 泡泡瑪特傳與索尼影業拍電影

出國走上萬步「半夜抽筋到想哭」！怎預防腳痠痛？網推2功課不能省

豐原五口命案…檢斥「李團長」施壓逼迫釀慘劇 求重刑15年還死者公道

泡泡瑪特直播大出包！員工吐槽344元盲盒太貴「全都錄」 公司回應了

相關新聞

台幣遭低估？經濟學人昔為人民幣辯護 稱3種匯率衡量方法皆不可靠

經濟學人近來發文稱，以大麥克指數來看，台幣兌美元遭低估55%之多。不過該雜誌過去曾撰文替人民幣遭低估辯護，強調要判斷匯率...

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示「股神」巴菲特所提倡的股票與債券是虛假的資產，只有黃金、白銀、...

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

英特爾雖然或許在晶片事業上明顯落後，但在先進封裝方面，這家公司可能仍保有競爭力。

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

日本東京電視台報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄、搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月...

技術遭偷光？調查：韓十大出口產業競爭力 五年後全輸大陸

最新產業調查顯示，南韓半導體和汽車等十大出口產業競爭力，未來五年可能被中國大陸全面超越。

企業用AI取代年輕基層員工 專家：恐落人才惡性循環

愈來愈多企業宣布將因引進人工智慧（AI）作業而裁員，然而有專家指出，招募年輕初階員工其實是對未來的「投資」，用AI取代基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。