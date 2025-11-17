加密資產熱 新交所推出比特幣以太幣永續期貨交易

快訊

中央社／ 新加坡17日綜合外電報導
比特幣示意圖。(路透)
新加坡交易所（SGX）衍生性商品部門今天宣布，將在其平台推出加密貨幣比特幣和以太幣的永續期貨合約交易，24日上線，開放給機構投資人與符合資格的個人投資者參與。

路透社報導，永續期貨合約（perpetual futures）讓投資人能在不受到期日限制下押注資產價格，並能夠進行全天候交易及高槓桿投資，因此成為快速變動市場中的熱門選擇。

投資人和交易商通常利用衍生性商品來避險或擴大報酬，或是在未持有標的資產之下對資產價格波動進行投機交易。

今年大多時候加密貨幣價格強勁走揚，比特幣價格更在10月攀上歷史新高，因投資人看好這類資產在全球的監管環境將進一步鬆綁及情勢更明朗，加上市場冒險氣氛再起。

然而，隨著投資人擔憂美國經濟力道減弱及美國聯邦準備理事會（Fed）調降利率機率，市場冒險風氣轉淡，比特幣漲勢已陷入停滯。

投資人 資產 比特幣
相關新聞

台幣遭低估？經濟學人昔為人民幣辯護 稱3種匯率衡量方法皆不可靠

經濟學人近來發文稱，以大麥克指數來看，台幣兌美元遭低估55%之多。不過該雜誌過去曾撰文替人民幣遭低估辯護，強調要判斷匯率...

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎17日在X發文，表示「股神」巴菲特所提倡的股票與債券是虛假的資產，只有黃金、白銀、...

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

英特爾雖然或許在晶片事業上明顯落後，但在先進封裝方面，這家公司可能仍保有競爭力。

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

日本東京電視台報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄、搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月...

技術遭偷光？調查：韓十大出口產業競爭力 五年後全輸大陸

最新產業調查顯示，南韓半導體和汽車等十大出口產業競爭力，未來五年可能被中國大陸全面超越。

企業用AI取代年輕基層員工 專家：恐落人才惡性循環

愈來愈多企業宣布將因引進人工智慧（AI）作業而裁員，然而有專家指出，招募年輕初階員工其實是對未來的「投資」，用AI取代基...

