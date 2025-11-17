加密資產熱 新交所推出比特幣以太幣永續期貨交易
新加坡交易所（SGX）衍生性商品部門今天宣布，將在其平台推出加密貨幣比特幣和以太幣的永續期貨合約交易，24日上線，開放給機構投資人與符合資格的個人投資者參與。
路透社報導，永續期貨合約（perpetual futures）讓投資人能在不受到期日限制下押注資產價格，並能夠進行全天候交易及高槓桿投資，因此成為快速變動市場中的熱門選擇。
投資人和交易商通常利用衍生性商品來避險或擴大報酬，或是在未持有標的資產之下對資產價格波動進行投機交易。
今年大多時候加密貨幣價格強勁走揚，比特幣價格更在10月攀上歷史新高，因投資人看好這類資產在全球的監管環境將進一步鬆綁及情勢更明朗，加上市場冒險氣氛再起。
然而，隨著投資人擔憂美國經濟力道減弱及美國聯邦準備理事會（Fed）調降利率機率，市場冒險風氣轉淡，比特幣漲勢已陷入停滯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言