國際貿易緊張影響 歐盟下修歐元區2026年成長預估
隨著國際貿易與地緣政治緊張對歐洲經濟造成壓力，歐洲聯盟（EU）今天下修2026年歐元區經濟成長預測。
法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）今天預估，擁有20個成員國的歐元區2026年經濟成長率，從先前預估的1.4%，調降至1.2%。
歐盟執委會表示，歐洲「高度開放」的經濟仍「易受持續性貿易限制影響」，但也指出，美國與歐盟在內的多個貿易夥伴達成協議，「在一定程度上減輕部分不確定性」。
執委會在聲明中指出：「持續的貿易政策不確定性仍對經濟活動造成壓力，關稅與非關稅措施可能比預期更大幅度限制歐盟成長。」
至於對擁有27個成員國的歐盟整體而言，歐盟執委會預估2026年成長率為1.4%，略低於5月預測的1.5%。
儘管如此，歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）對經濟動能仍持正面態度。他表示：「即使在不利環境下，歐盟經濟仍持續成長。」
歐盟執委會也預估，歐元區2026年通膨率將達1.9%，高於之前預估的1.7%。執委會表示，歐元區2025年通膨率預估2.1%，接近歐洲中央銀行通膨目標2%。
