菲律賓海外招資驟減 專家：工程弊案衝擊信心

中央社／ 馬尼拉17日專電

防洪工程弊案衝擊投資信心，菲律賓媒體引述經濟專家報導，除非政府落實反貪污改革，且涉貪官員與承包商被繩之以法，否則菲律賓投資前景將維持疲弱。

菲律賓政府海外招資機構（IPAs）第3季核准的海外承諾投資大幅下滑，財經媒體「商業天地」（BusinessWorld）今天引述市場策略師拉維拉斯（Jonathan Ravelas）報導，貪污疑慮、政策延宕與全球不確定性，導致海外投資人信心動搖。

拉維拉斯說，投資人釋放的訊息很明確，菲律賓需要重建信任並加速改革，才能保持競爭力；如果改革與透明度有所提升，海外投資表現有望在2026年年中看到轉機。

「商業天地」並引述前菲律賓央行副總裁吉尼貢多（Diwa Guinigundo）報導，政府若不對涉及防洪工程的貪污分子提出控告，要讓外資回流將非常困難。

吉尼貢多強調，菲律賓政府必須恢復公眾信任與信心，才能扭轉商業前景。

菲律賓統計署（PSA）數據顯示，海外招資機構於第3季核准的海外承諾投資，自去年同期的1437.4億披索減至736.8億披索（約新台幣389.6億元），降幅近5成。

新加坡是第3季最大海外承諾投資來源，達202.6億披索，佔27.5%；其次為日本的135.9億披索，佔18.4%；開曼群島（Cayman Islands）的131.4億披索，佔17.8%。來自南韓與中國的海外承諾投資分別為55.7億披索和45.1億披索，佔7.6%和6.1%。

菲律賓7月連遭多場颱風侵襲，多地淹水、災情慘重，總統小馬可仕當時怒斥許多防洪工程品質低劣、甚至為「幽靈工程」，並下令調查。後續參議院聽證會發現，有15家包商承攬政府約2成防洪工程、涉及金額高達1000億披索。

9月初，1名承包商指控數十名國會議員與政府官員受賄，聲稱若不行賄則無法標到工程。

菲律賓財政部估算，2023年至2025年因防洪工程貪腐造成的經濟損失高達1185億披索。小馬可仕近日揚言，將有一些貪污分子在監獄裡度過耶誕節。

菲律賓 小馬可仕 貪污
