台幣遭低估？經濟學人昔為人民幣辯護 稱3種匯率衡量方法皆不可靠

經濟學人近來發文稱，以大麥克指數來看，台幣兌美元遭低估55%之多。不過該雜誌過去曾撰文替人民幣遭低估辯護，強調要判斷匯率是否低估，比想像中更困難，並說三種評估匯率的方法，各有缺點。

經濟學人在2007年6月21日發布的文章寫道，美國參議院的新法，提議要懲罰匯率「根本性失調」（fundamentally misaligned）的國家，該法明顯衝著中國大陸而來，當時外界普遍假設，人民幣兌美元遭嚴重低估。

內容接著寫道，然而，令人尷尬的事實是，幾乎不可能確定貨幣何時失調，更遑論失調程度。美國財政部近期的報告承認，沒有萬無一失的方法能評估貨幣的正確價值。而國際貨幣基金組織（IMF）兩名經濟學家杜納威與李向明（音譯）所做研究，檢視了人民幣據稱低估程度的八種不同估值，端視採用方法和假設而定，低估結果從0到接近50%不等。

經濟學人說，有三種主要方法來決定貨幣的「正確」價值，最古老的方式是依據購買力平價理論（PPP）理論：該觀點是長期來說，匯率應會使各國物價趨於平衡，經濟學人的大麥克指數是這派理論的粗略版本。由於低收入國家，物價自然較低，較複雜的PPP模型會依生產力和人均收入差異做調整。這派理論通常會發現人幣遭低估。PPP的最大缺點是，這種物價均衡是非常長期的平衡，因其完全忽視了資本流動。

第二種方法，貨幣公允價值的較普遍定義是，對應於「可持續」貿易部位的匯率。中國大陸經常帳順差龐大、且持續增加，被視為人幣遭嚴重低估的具體證據。相關方法是評估基本面均衡匯率（FEER），這種匯率須符合兩個因素，分別是可持續的經常帳餘額、內部平衡（如完全就業與低通膨）。儘管中國的未充份就業農村人口龐大，但許多人幣的FEER研究，只著重在貿易，假設中國接近內部平衡。即便中方的貿易順差，導致人幣需要大規模重估，但若照內部均衡標準，可能需要較低的匯率。

文章指出，有鑒於此，摩根士丹利的任永力（Stephen Jen）偏好用第三種方法計算貨幣的公允價值，即所謂的行為均衡匯率（BEER）。這種方法不試圖定義長期經濟均衡，反而去分析哪些經濟變數似乎會決定過往匯率，如生產力成長、淨國外資產、貿易條件等，然後用這些變數的當前價值，來估計匯率的正確價值。摩根士丹利用四個模型來推估人幣的公允價值，中間值顯示，人幣兌美元僅低估1%，反倒是多數新興亞幣看似遭到高估。

經濟日報11月15日報導，英國《經濟學人》雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden riks in Taiwan' boom）的封面報導指出，台灣央行持續抑制新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟的「荷蘭病」，卻反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。

報導指出，央行藉抑制新台幣匯率維持出口競爭力，卻也造成巨大扭曲：經常帳順差膨脹、外匯存底增加，房價飆漲。