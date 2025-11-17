美軍駐海地大使館陸戰隊員遇襲 與疑似幫派分子交火

美國福斯數位新聞（Fox News Digital）報導，一名美軍陸戰隊發言人表示，駐守海地美國大使館的美軍陸戰隊員與當地疑似幫派成員交火。

美軍陸戰隊上尉基南（Steven J. Keenan）今天以電郵聲明告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），陸戰隊隊員13日晚間在首都太子港執行大使館維安任務時，遭疑似幫派成員開火，陸戰隊員隨即還擊。

基南表示：「美軍陸戰隊致力於維護全球美國大使館的安全，對於所有威脅都會以專業、迅速且自律的行動應對。」

這起事件最早由「華盛頓郵報」（WashingtonPost）於週末披露，所幸無美軍人員受傷。

美國國務院與海地美國大使館並未立即回應福斯數位新聞的置評請求。

聯合國表示，加勒比海國家海地長期陷入幫派暴力，武裝團體據稱控制首都太子港約90%的地區，封鎖道路、攻擊基礎設施，並以綁架、性暴力與殺戮恐嚇平民。

海地自總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺以來，一直沒有民選政府。