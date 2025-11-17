快訊

企業用AI取代年輕基層員工 專家：恐落人才惡性循環

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
愈來愈多企業宣布將因引進人工智慧（AI）作業而裁員。示意圖／ingimage
愈來愈多企業宣布將因引進人工智慧（AI）作業而裁員，然而有專家指出，招募年輕初階員工其實是對未來的「投資」，用AI取代基層人力，長遠來看反而會傷害公司。

未來領導力

美國財經媒體CNBC報導，根據國際專業徵才顧問公司華德士（Robert Walters）的英國、愛爾蘭及北美執行長艾德瑞吉（Chris Eldridge），體質健康的組織會培養自己的人才，且所有職位都自外部招攬的做法行不通。

艾德瑞吉表示：「如果你裁減太多基層人員，恐使內部人才庫枯竭。」

「初階與基層職位是培養未來領導階層的溫床。我認為如果你過度裁減這些人力，公司有朝一日將面臨人才瓶頸，這勢必會導致聘雇成本增加。」

如果企業的年輕人才不足，未來將被迫自外部招攬員工，並落入「人才惡性循環」困境，面臨成本增加、薪資通膨及依賴外部人才市場等問題。

世代橋梁

牛津網路研究所（Oxford Internet Institute）的AI與勞動助理教授史蒂芬尼（Fabian Stephany）告訴CNBC，不培養年輕人才的企業終將與消費者和主流文化脫節。

史蒂芬尼指出：「企業是社會的一部分，如果它無法充分反映社會，我很難想像有哪種商業模式或產品不需要世代溝通橋梁…而年輕人帶來的新想法，也會呈現新觀點。」

他談到，企業若無法與時俱進也不雇用年輕員工，將變得「像是養老院」，如同由即將退休人士組成的公司，因為他們可能缺乏向市場推出新產品的敏銳和活力。

公司招聘年輕人的另一項好處在於「反向指導」（reverse mentoring），尤其是因為年輕人會帶來關鍵科技知識，缺乏這樣的機會會對組織構成「真正威脅」。

文化傳承

史蒂芬尼還提到，「隱性知識」（Tacitknowledge）是讓組織體質保持健康的重要元素，也就是在同事間口耳相傳、關於企業文化的未言明資訊。

根據他的說明，許多讓企業維持運作的事務其實並未明文記載，而是來自人際網絡，例如有人在員工餐廳聊到「我在這間公司待了25年，我可以跟你解釋為何某人與某人不合」。

史蒂芬尼表示：「這就是隱性知識體現的企業智慧，是讓公司維持經濟運作的潤滑劑。」

艾德瑞吉補充道，年輕人如海綿般「吸收公司的精華」，包括只能透過人際互動傳承的隱性知識。

他指出：「他們也是未來的文化傳承者，因此如果你不接納這個世代，公司的文化將來會變成什麼樣子？」

