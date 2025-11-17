快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

富爸爸作者清崎直言不缺現金：比特幣崩跌也絕不賣 反彈後再加碼

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，就算比特幣崩跌他也絕不會賣，他在等待大印鈔時代來臨，屆時比特幣等資產將水漲船高。圖取材自X @FT__Trading
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，就算比特幣崩跌他也絕不會賣，他在等待大印鈔時代來臨，屆時比特幣等資產將水漲船高。圖取材自X @FT__Trading

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎15日在X發文指出，就算比特幣崩跌、各種資產泡沫全面破裂，他還是不會賣出比特幣，原因在於全球都急著籌現，但他並不缺現金，而是正在等待時機，押注資深投資人勒帕德（Lawrence Lepard）在書中所稱的「大印鈔」時代即將來臨，黃金、白銀、比特幣、乙太幣的價值會更高。

他說，一旦這波崩跌告終，他將繼續加碼比特幣。

清崎又說，他和勒帕德也有可能判斷錯誤，他並不是在提供投資建議，而是分享他正在做什麼。

他說，如果投資人感到害怕，又缺現金，就如同全球大多數人一樣，可能會選擇賣掉手中最好的資產、並改持現金。

他說，他遵循大青蛙布偶秀中豬小姐（Miss Piggy）的理財建議：「理財的關鍵，就是永遠要設法讓自己有很多錢。」而在「富爸爸窮爸爸」裡，富爸爸把這稱為「現金流」—來自房地產、油井、牲畜、私人投資等資產的現金流。

他說，他不信任股票和債券，「但如果你相信、就像巴菲特那樣，請做出對你最好的選擇」。

他說，他也曾多次恐慌，並從中學到學校不教、無價卻痛苦的理財課。

他表示，「這些教訓雖然痛，但價值無比，讓我成為一個富有的人，靠著我在『富爸爸窮爸爸』中寫過、也在我的現金流桌遊中教過、會替我帶來現金流的資產。」

「現金流這款遊戲，是讓玩家透過犯錯來學習。犯錯正是人類被設計來學習的方式。不幸的是，學校卻懲罰犯錯。難怪有那麼多『受過教育的窮人』。請保重，並持續學習。」

爸爸 現金流 比特幣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

技嘉法說利多反跌！ 三大干擾因素一次看

新台幣兩天狂升近0.6 元？投資人傻眼：比特幣在震嗎

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

相關新聞

黃仁勳捶心肝！美禁輝達晶片輸陸 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

2019年時，寒武紀創辦人陳天石與「全球頂級富豪」的距離還十分遙遠。

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

英特爾雖然或許在晶片事業上明顯落後，但在先進封裝方面，這家公司可能仍保有競爭力。

技術遭偷光？調查：韓十大出口產業競爭力 五年後全輸大陸

最新產業調查顯示，南韓半導體和汽車等十大出口產業競爭力，未來五年可能被中國大陸全面超越。

富爸爸作者清崎直言不缺現金：比特幣崩跌也絕不賣 反彈後再加碼

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎15日在X發文指出，就算比特幣崩跌、各種資產泡沫全面破裂，他還是不會賣出比特幣，原...

日本第3季GDP成長率季減 東京股市收低

日本政府表示，日本經濟今年第3季（7月至9月）國內生產毛額（GDP）較上季萎縮0.4%，按年率換算縮減1.8%，東京股市...

慘遭陸追趕！南韓10大出口產業「逾半被超越」 5年內或全面失守

南韓經濟人協會17日發布報告顯示，南韓10大出口產業中有一半已在企業競爭力方面被中國大陸超越，預計五年後10大產業競爭力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。