快訊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

捍衛母校尊嚴！電機系校友發400份雞排：台大生絕不匿名

聽新聞
0:00 / 0:00

慘遭陸追趕！南韓10大出口產業「逾半被超越」 5年內或全面失守

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
報告稱，中國企業在鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器、汽車和零件五個領域領先於韓企。（路透）
報告稱，中國企業在鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器、汽車和零件五個領域領先於韓企。（路透）

南韓經濟人協會17日發布報告顯示，南韓10大出口產業中有一半已在企業競爭力方面被中國大陸超越，預計五年後10大產業競爭力可能全線失守。

據韓聯社報導，南韓經濟人協會近期面向從事10大出口產業的銷售額千強企業（應答企業數200家）進行了「關於韓美中日的競爭力現狀和展望」調查。

結果顯示，被問及當前最大的競爭對手時，62.5%回答「中國」，其後是美國（22.5%）和日本（9.5%）。將時點設為2030年時，回答「中國」的佔比提升六個百分點至68.5%，回答「美國」（22%）和「日本」（5%）的佔比下降。這意味著多數韓企認為韓中出口競爭將愈演愈烈。

假設韓企競爭力標準為100，受訪企業認為美中日的競爭力水平分別為107.2、102.2和93.5。到2030年時，競爭力水平高到低同樣依次為美國（112.9）、中國（112.3）和日本（95）。也就是說，韓企認為本土企業競爭力已落後於中美兩國，而中國企業競爭力未來五年將達到接近美國的水平。

分行業看，中國企業在鋼鐵（112.7）、通用機械（108.5）、二次電池（108.4）、顯示器（106.4）、汽車和零件（102.4）五個領域領先於韓企；半導體（99.3）、電子和電機（99）、船舶（96.7）、石油化學和石油產品（96.5）、生物健康（89.2）領域仍落後於韓企。但據業界預測，南韓10大出口產業競爭力將在未來五年內全部被中國超越。

報告指出，中國大陸在價格競爭力、生產能力、政府支援方面佔據優勢；美國則在品牌、專業人才、核心技術方面佔據優勢。與中國大陸相比，目前南韓僅在品牌競爭力方面領先，而品牌競爭力可能在五年後被趕超。與美國相比，預計韓美兩國差距將在除生產力以外的所有領域進一步拉大。

競爭力 美國 南韓 品牌 韓美 美中 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

南韓對中示好 官方表述東北亞順序統一為「韓中日」

經典賽／「南韓怪力男」領銜強悍打線 中華隊須謹慎提防

中日關係惡化 南韓樂天觀光大漲超過9.5%

相關新聞

黃仁勳捶心肝！美禁輝達晶片輸陸 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

2019年時，寒武紀創辦人陳天石與「全球頂級富豪」的距離還十分遙遠。

日本第3季GDP成長率季減 東京股市收低

日本政府表示，日本經濟今年第3季（7月至9月）國內生產毛額（GDP）較上季萎縮0.4%，按年率換算縮減1.8%，東京股市...

慘遭陸追趕！南韓10大出口產業「逾半被超越」 5年內或全面失守

南韓經濟人協會17日發布報告顯示，南韓10大出口產業中有一半已在企業競爭力方面被中國大陸超越，預計五年後10大產業競爭力...

風水輪流轉 西班牙明年預算赤字比率將低於德國

西班牙明年預算赤字占經濟比率將縮減到比德國還低，兩國財政形成風水輪流轉是近20年來僅見。

高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家

高盛集團傳出已取得獨家權利，與港資私募基金Affinity Equity Partners洽談收購日本漢堡王的業務。

鎧俠上個交易日崩跌 因這券商調高目標價今又翻身大漲

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）周一一度大漲16%，創10月底來最大漲幅。花旗大幅調高該公司目標價，從12,000日圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。