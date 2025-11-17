高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團傳出考慮收購日本漢堡王的業務。圖為東京一家漢堡王的資料照片。路透
高盛集團傳出考慮收購日本漢堡王的業務。圖為東京一家漢堡王的資料照片。路透

高盛集團傳出已取得獨家權利，與港資私募基金Affinity Equity Partners洽談收購日本漢堡王的業務。

根據日媒報導，這筆交易預期價值約700億日圓（約4.52億美元）。高盛計劃收購目前在日本經營約310家門市的BK Japan控股公司。該公司總部位於東京，2024會計年度營收為322億日圓，較前一年成長29%。

BK Japan目標是在2028年底前將日本漢堡王的分店數擴增至600家。在2019年，日本漢堡王僅有77家，如今已擴張至約310家，成長約四倍。高盛計劃利用該公司在餐飲服務產業的投資經驗與專業，支持日本漢堡王的擴張。

漢堡王在日本的發展狀況一直起起落落。該品牌於1990年代首度進軍日本，但因業績不佳，在2001年退出日本市場。

接著在2007年，漢堡王透過由南韓樂天集團與日本Revamp主導的加盟模式重新返回日本市場，然而又在2010年將經營權移交給樂天旗下子公司Lotteria。不過，由於業務仍持續低迷，促使Affinity Equity Partners在2017年收購其日本漢堡王業務。

