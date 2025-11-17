鎧俠上個交易日崩跌 因這券商調高目標價今又翻身大漲

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鎧俠股價上周五重挫23%，因上季財報不如市場預期。路透
日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）周一一度大漲16%，創10月底來最大漲幅。花旗大幅調高該公司目標價，從12,000日圓上修至16,500日圓，理由是看好NAND快閃記憶體價格將大幅上揚。

花旗分析師藤原毅郎上周五發布報告中指出，NAND產業前景並未改變，預料在供給持續短缺之下，2026年價格仍將大幅走高。

報告維持對鎧俠「買進」評級，認為NAND漲價將成為帶動股價恢復上漲的動因，當前拉回都會是不錯的逢低買進機會。

花旗基於NAND加速漲價並調高預測價格，上修鎧俠下個會計年的獲利預測，預期鎧俠營業利益將成長186%。

