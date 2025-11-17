黃仁勳捶心肝！美禁輝達晶片輸陸 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

2019年時，寒武紀創辦人陳天石與「全球頂級富豪」的距離還十分遙遠。

當時，寒武紀創立僅三年，最大客戶華為突然切斷幾乎所有的合作，轉向自主研發晶片。此前，華為貢獻了寒武紀逾95%的營收。

然而，一個意想不到的轉折隨後出現：美國切斷中國大陸取得尖端晶片的途徑，北京決心培育本土技術。

政策力量最終為這位電腦天才與他的公司罩上「國家隊」光環，提供了一個受保護的廣大市場，推動陳天石躋身白手起家億萬富豪之列。

寒武紀的股價在過去24個月暴漲超過765%。根據彭博億萬富豪指數，陳天石握有公司28%持股，財富累積達到225億美元（約台幣7,167億元）。

陳天石的財富飆升，反映出中國在整頓大型民營科技公司之後，強力扶植本土AI產業，正孕育出新一批與國家政策步調一致的科技菁英。隨著華府出口禁令阻斷中國取得先進晶片的管道，寒武紀這類企業因政策護航與投資人力捧下，成為「國家冠軍」。但這也標誌新的產業秩序成形：贏家由政治偏好而非市場自由競爭來決定。

寒武紀股價漲勢能否持續，市場看法分歧，重點在於，股價飆升有多大程度上得益於政府保護主義，而非晶片本身的競爭力？

北京香頌資本董事沈萌表示：「寒武紀爆炸性的營收成長主要源於基期偏低，如果缺乏持續的政策支持，當前估值可能虛高。」

儘管陳天石與輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳的身家仍有差距，但根據彭博億萬富豪指數，陳天石已是40歲以下富豪榜的第三名，排在他前面的是沃爾瑪與紅牛家族的繼承人。

寒武紀股價，連帶陳天石淨資產，自8月起飆升，因北京敦促本土企業避免使用輝達H20繪圖處理器。

但寒武紀8月曾主動為市場熱度降溫，在監管文件中警告仍受美國制裁所困，並強調攀登技術高峰的艱難，同時澄清「不存在的」產品研發項目。

券商報告中提及寒武紀即將推出的「思元690」晶片，但據信性能仍落後輝達同級產品至少數年。

華府智庫Jamestown Foundation研究員張崑陽指出：「現在斷言寒武紀或中國領先的AI晶片設計公司華為將能成為『中國的輝達』，還為時過早。輝達包括CUDA生態系的全棧技術，短時間內極難複製。」

儘管寒武紀估值存疑，陳天石的成功故事已被視為中國「國家支持學術人才培育體系」的典型案例，同樣受益於此的還有AI新創公司深度求索與其創辦人梁文鋒。

陳天石1985年出生於南昌，父親是電機工程師、母親是歷史教師。他與哥哥陳云霽自小就被鑑定為資優生，經特殊育才計畫進入中國科學技術大學，並於2010年取得資訊科學博士學位，此後兄弟倆一同進入中國科學計算技術研究所工作。

兩人2014年發表機器學習加速器研究而躍上國際舞台，2015年推出首款受人腦啟發的深度學習處理器，命名為「寒武紀」。2016年，寒武紀從中國科學院分拆出來成立公司，研究院成為早期出資方。

2017年迎來突破，華為將寒武紀AI處理器用於Mate 10智慧手機，以提升攝影與遊戲效能。這段合作於2019年因華為啟動自主研發晶片而終止，此後寒武紀逐步將重心轉向雲端與邊緣AI加速器領域。

該公司2020年在上海科創板掛牌上市，但長年虧損，直到2024年第4季才首次扭虧轉盈。

2022年，該公司遭遇挫折，美國商務部以協助中國軍事現代化為由，將寒武紀列入實體清單，限制其取得西方先進技術。

美國的管制並未顯著阻礙寒武紀發展。當華府擴大出口管制，禁止輝達與超微（AMD）向中國大陸銷售高階AI晶片時，市場出現供應真空反而嘉惠了寒武紀，因北京強勢要求科技公司「採購國貨」，意味陸企至少須向華為與寒武紀採購部分晶片。

需求爆增使寒武紀在過去12個月的營收暴增逾500%，即便與華為和其他本土新創作激烈競爭。

舊金山AI新創公司Reken的共同創辦人兼執行長Shuman Ghosemajumder說：「他們的崛起，直接源於各國對硬體基礎設施的迫切需求。他們股價也可能像輝達一樣出現大幅波動，因為市場仍在評估：實用的生成式AI模型究竟需要多少基礎設施，以及這些預期是否已被過度炒作作。」