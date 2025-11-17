快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

航空減碳新解 波音攜手新創企業封存10萬噸碳排

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導
波音（Boeing）公司與氣候新創業者Charm Industrial達成協議，將封存 10萬公噸營運所產生碳排。路透
波音（Boeing）公司與氣候新創業者Charm Industrial達成協議，將封存 10萬公噸營運所產生碳排。路透

波音（Boeing）公司與氣候新創業者Charm Industrial達成協議，將封存 10萬公噸營運所產生碳排。這是航太巨頭波音目前所端出最具雄心的一項永續行動。

綜合Axios新聞網及碳產業新聞網站Carbon Herald報導，由於商用航空業在擺脫化石燃料方面舉步維艱，波音於是看中地下碳封存，視為比永續航空燃料（SAF）更具經濟效益的替代方案。

Charm公司的做法是從農林業廢棄物著手，透過高溫分解將這些廢棄物轉化為生物油（bio-oil）與生物炭（Biochar）。

高密度液態的生物油注入包括枯竭油井的地底深處，能在地下穩定保存數百年；生物炭則可混入農田，因生物炭非常穩定，在土壤中很難分解，將二氧化碳固定在土壤裡數百年之餘還可幫助土壤保持水分和養分，讓農作物生長更佳。

簡單來說，傳統林務管理做法是將農林廢棄物燒掉，然而二氧化碳就會釋放到空氣；但Charm的做法是採高溫分解熱解後，將生物油、生物炭注入地底或土壤，鎖住二氧化碳不外逸。

全球碳排一大來源的航空業雖然也在追求2050年淨零排放目標，然至今仍缺乏能大規模減排的方法；被寄予厚望的永續航空燃料因產能等問題難以頂替現有航空燃油。

波音希望藉Charm的地下封存方式，作為當前碳排現況與綠色燃料普及前的一種過渡期平衡。這項協議也可能給航空產業一個新啟發。

分析師預估，若要在2050年底前達成淨零排放目標，航空業至少需價值600億美元的碳抵換額度。對像Charm這類碳移除新創企業而言，無疑是一巨大商機，尋求淨零減排的機構也不必完全依賴傳統的碳權市場。

波音 廢棄物 永續
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

氣候峰會終可抗議 原民、青年聚場外

研究：大陸碳排連18個月零成長 2025年有望下降

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

波音新合約提案近工會訴求 罷工防務勞工將表決

相關新聞

黃仁勳捶心肝！美禁輝達晶片輸陸 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

2019年時，寒武紀創辦人陳天石與「全球頂級富豪」的距離還十分遙遠。

航空減碳新解 波音攜手新創企業封存10萬噸碳排

波音（Boeing）公司與氣候新創業者Charm Industrial達成協議，將封存 10萬公噸營運所產生碳排。這是航...

高盛野村雙雙示警！日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

日圓兌美元匯率今天（17日）又面臨155日圓關卡保衛戰。隨著中日關係急凍，中國大陸發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這...

應總統要求加碼 三星、現代在內財團允諾五年在國內投資5,500億美元

三星集團、SK集團在內南韓各大企業集團昨（16）日和總統李在明會面後承諾，未來數年合計將在南韓國內投資約5,500億美元...

提爾示警？清倉輝達、多頭部位減60% 投資組合只剩三檔股票

根據最新提交的13F文件，矽谷傳奇創投家、億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下的Thiel Macro基金在截至9...

中日急凍怕陸客不來！日本旅遊零售股集體「雪崩暴跌」唐吉訶德慘摔9%

日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，中國政府建議公民避免前往日本旅行，並發出留學預警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。