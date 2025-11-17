AI熱潮引晶片荒 三星記憶體價格飆漲60%
兩名知情人士表示，三星電子（Samsung Electronics）本月調漲部分記憶體晶片價格，較9月調漲高達60%，因全球爭相建設人工智慧（AI）資料中心導致供應短缺。
路透社報導，受此消息帶動，三星、SK海力士（SKHynix）及美國晶片製造商股價大幅上揚，凸顯AI熱潮如何引爆專為AI運算設計的晶片，以及其所需記憶體晶片的強勁需求。
知情人士表示，這次價格調漲是在全球最大記憶體晶片製造商三星決定延後10月供應合約價格正式公告之後發生的。他們補充說，通常每個月都會公布定價細節。
這些主要用於伺服器的記憶體晶片價格飆升，可能增加大型企業興建資料基礎設施的壓力，也可能威脅到智慧型手機與電腦等其他使用這些晶片的產品成本。
半導體經銷商Fusion Worldwide總裁高納曼（TobeyGonnerman）告訴路透社，許多大型伺服器製造商和資料中心建置商「現在接受他們無法獲得足夠產品的事實。他們支付的溢價非常高」。
他表示，三星電子32 GB DDR5記憶體晶片模組合約價從9月的149美元，飆升至11月的239美元。
DDR記憶體晶片用於伺服器、電腦和其他設備中，透過暫時儲存資料以及管理快速的資料傳輸和存取，來輔助提升運算效能。
