高盛野村雙雙示警！日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著中日關係急凍，中國大陸發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。路透
日圓兌美元匯率今天（17日）又面臨155日圓關卡保衛戰。隨著中日關係急凍，中國大陸發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力；高盛集團則表示，隨著投資人愈來愈擔心日本政府可能推出規模超出預期的經濟刺激方案，日本「財政風險溢價」捲土重來，會對長期日本公債和日圓帶來壓力。

日圓匯率17日盤中呈現多空拉鋸，一度貶值0.08%，報154.67日圓。

野村證券外匯策略主管後藤雄二郎在17日的報告中表示，如果在中國政府建議公民短期內避免前往日本後，中國大陸赴日旅客人數降至零，那麼日本入境旅遊收益可能減少每月近2,000億日圓（約13億美元）。

後藤雄二郎說，如果若這種停滯持續，可能透過供需影響，對日圓造成每年貶值約1.5%的壓力。此外，對經濟疲軟的擔憂加劇，可能導致日本央行延後升息，導致日圓進一步走貶。

不過，後藤也指出，反之，如果股市壓力升高，「高市交易」可能反轉，也有可能帶動日圓買盤。

另一方面，高盛策略師在15日的報告中指出，市場愈來愈擔心日本政府可能會放棄年度預算收支平衡以及實現長期財政目標的承諾。此前，日本首相高市早苗已釋放更激進寬鬆的財政訊號，日媒近日也報導，高市政府正考慮為本財年追加約14兆日圓（約910億美元）預算，規模可能超過去年的13.9兆日圓。

高盛的評論反映出市場對日本長期公債殖利率可能再次大幅上升的擔憂。這讓人聯想到今年稍早，當財政問題引發日本債市動盪並波及全球市場的情形。

日本30年期公債殖利率目前距歷史新高僅差幾個基點，10年期公債殖利率在東京時間周一早盤升至1.72%，創2008年以來最高水準。

高盛說，目前沒有跡象顯示日銀會透過升息來阻貶日圓，反映日本央行在評估美國關稅滯後效應及日本薪資方面保持耐心。在另一份報告中，高盛全球外匯策略師崔維迪（Kamakshya trivedi）表示，日圓有進一步貶值空間。日圓上周貶破155關卡，引發包括財務大臣片山皋月等官員口頭干預。

高盛分析師們指出，美元兌日圓的升值空間應該會受限於官員們的更多的口頭干預、甚至是直接行動。

日本央行 壓力 財政
