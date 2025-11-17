日本經濟季減0.4% 高市早苗擬推大型振興方案

日本官方數據今天顯示，日本經濟在截至9月的季度萎縮0.4%，值此之際，新任首相高市早苗正在研擬大型經濟振興方案。

法新社報導，日本在7月至9月的季度，國內生產毛額（GDP）季減0.4%，雖優於市場預期的負0.6%，但卻是自2024年第一季以來的首次萎縮。

這項初步的、經季節調整的數字，跟前一季成長0.6%（由先前的0.5%上修）相比，形成明顯對比。

高市早苗於10月就任，成為日本第一位女首相，她已要求內閣研擬新的經濟振興方案。

根據日本媒體報導，日本財務大臣片山皋月昨天表示，此一方案規模將「遠超過」17兆日圓（約1100億美元）。內閣預計將於21日通過這項方案。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）經濟學家河野龍太郎在數據公布前表示，本季若出現負成長，「不必然特別嚴重」。

河野指出：「9月出口呈現反彈。多項調查…顯示，儘管美國加徵關稅，出口產業整體營運狀況並無惡化，企業對設備投資的意願依然強勁。」

●日中緊張關係

不過，凱投宏觀（Capital Economics）專家提利昂特（Marcel Thieliant）表示，近期因高市發表對台灣相關談話，引起日中關係緊張，恐升高為「全面性的貿易衝突」。

提利昂特在日本GDP數據發布前表示：「這種情勢可能透過多種途徑發展，但最大的風險在於中國可能限制稀土出口，或對日本出口設限。」

他又說：「汽車製造商尤其脆弱，因為他們已受到中國電動車廠商崛起的巨大壓力。」