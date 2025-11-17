快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
矽谷傳奇創投家提爾旗下的Thiel Macro基金，上季將手上的537,000股輝達（Nvidia）股票全數出清。路透
矽谷傳奇創投家提爾旗下的Thiel Macro基金，上季將手上的537,000股輝達（Nvidia）股票全數出清。路透

根據最新提交的13F文件，矽谷傳奇創投家、億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下的Thiel Macro基金在截至9月底第3季，已悄無聲息地將手上最後537,000股輝達（Nvidia）股票全數出清，依上季平均股價計算，價值約1億美元，此舉毫無預警、也未對外發表評論。該基同時大幅削減整體股票多頭部位達65%，引發市場對科技股估值泡沫的深度關注。

提爾也同步清空所持有的20.9萬股Vistra能源公司，並大幅減碼特斯拉，從27.2萬股降至6.5萬股。不過，他也增持蘋果與微軟，分別買進79,181股與49,000股，調整之後，Thiel Macro目前僅持有特斯拉、微軟和蘋果三檔股票，占投資組合的比卜人戈十分別為39%、34%和27%。

經過這波操作，他的股票多頭部位自第2季的2.12億美元，銳減至7,440萬美元，縮水接近60%。

提爾撤出輝達並非孤例。日本科技巨擘軟體銀行上周披露清空輝達；預見2008金融危機出名的電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）近斯也建立了對輝達與提爾共同創辦的Palantir Technologies大型看跌部位。多位重量級投資人，如亞馬遜貝佐斯和高盛執行長David Solomon，近期都警告AI相關資產可能處於「產業泡沫」，未來12至24個月市場恐降溫。

提爾拋售輝達的理由目前尚不明朗。他一向深度參與科技產業：共同創辦PayPal、帶領公司上市，是Facebook的首位外部投資人，另協助創立Palantir、支持SpaceX，並將Founders Fund打造為矽谷重要勢力。

提爾今年稍早曾警告過輝達估值過高，並將近期科技股估值飆升比擬為1999至2000年網路泡沫破裂前的情況。他選擇在此時全身而退，引發外界關注。

相關新聞

中日急凍怕陸客不來！日本旅遊零售股集體「雪崩暴跌」唐吉訶德慘摔9%

日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，中國政府建議公民避免前往日本旅行，並發出留學預警...

高盛野村雙雙示警！日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

日圓兌美元匯率今天（17日）又面臨155日圓關卡保衛戰。隨著中日關係急凍，中國大陸發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這...

應總統要求加碼 三星、現代在內財團允諾五年在國內投資5,500億美元

三星集團、SK集團在內南韓各大企業集團昨（16）日和總統李在明會面後承諾，未來數年合計將在南韓國內投資約5,500億美元...

提爾示警？清倉輝達、多頭部位減60% 投資組合只剩三檔股票

根據最新提交的13F文件，矽谷傳奇創投家、億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下的Thiel Macro基金在截至9...

日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施

日本經濟上季經濟出現六季以來首見萎縮，讓首相高市早苗更有理由推動經濟刺激措施。

AI泡沫？千億美元頂尖基金老神在在 揭「這次不一樣」的關鍵

即使美股科技股震盪、AI泡沫的討論升溫，管理巨額資金的頂尖投資機構卻異口同聲表示，對AI長期前景依然充滿信心。背後的理由...

