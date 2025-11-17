提爾示警？清倉輝達、多頭部位減60% 投資組合只剩三檔股票

根據最新提交的13F文件，矽谷傳奇創投家、億萬富豪提爾（Peter Thiel）旗下的Thiel Macro基金在截至9月底第3季，已悄無聲息地將手上最後537,000股輝達（Nvidia）股票全數出清，依上季平均股價計算，價值約1億美元，此舉毫無預警、也未對外發表評論。該基同時大幅削減整體股票多頭部位達65%，引發市場對科技股估值泡沫的深度關注。

提爾也同步清空所持有的20.9萬股Vistra能源公司，並大幅減碼特斯拉，從27.2萬股降至6.5萬股。不過，他也增持蘋果與微軟，分別買進79,181股與49,000股，調整之後，Thiel Macro目前僅持有特斯拉、微軟和蘋果三檔股票，占投資組合的比卜人戈十分別為39%、34%和27%。

經過這波操作，他的股票多頭部位自第2季的2.12億美元，銳減至7,440萬美元，縮水接近60%。

提爾撤出輝達並非孤例。日本科技巨擘軟體銀行上周披露清空輝達；預見2008金融危機出名的電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）近斯也建立了對輝達與提爾共同創辦的Palantir Technologies大型看跌部位。多位重量級投資人，如亞馬遜貝佐斯和高盛執行長David Solomon，近期都警告AI相關資產可能處於「產業泡沫」，未來12至24個月市場恐降溫。

提爾拋售輝達的理由目前尚不明朗。他一向深度參與科技產業：共同創辦PayPal、帶領公司上市，是Facebook的首位外部投資人，另協助創立Palantir、支持SpaceX，並將Founders Fund打造為矽谷重要勢力。

提爾今年稍早曾警告過輝達估值過高，並將近期科技股估值飆升比擬為1999至2000年網路泡沫破裂前的情況。他選擇在此時全身而退，引發外界關注。