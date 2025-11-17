快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

中日急凍怕陸客不來！日本旅遊零售股集體「雪崩暴跌」唐吉訶德慘摔9%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，引發市場擔心衝擊日本旅遊業。歐新社
日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，引發市場擔心衝擊日本旅遊業。歐新社

日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，中國政府建議公民避免前往日本旅行，並發出留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

化妝品公司資生堂（Shiseido）股價一度暴跌11%，為4月以來最大跌幅；營運藥妝雜貨唐吉訶德（Don Quijote）門市的泛太平洋國際控股（Pan Pacific International Holdings）股價也一度重挫8.9%，為2024 年8月以來最大跌幅。這兩家公司深受中國大陸旅客歡迎。

百貨業者三越伊勢丹控股公司盤中跌逾12%，同業J Front Retailing、髙島屋也下跌逾6%。同時，東京迪士尼度假區營運商Oriental Land股價下跌逾 5%，優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（Fast Retailing）則下跌6.9%，為7月中以來最大跌幅。經營「Hello Kitty」等角色業務的三麗鷗股價大跌8.8%。

在日本觀光與零售相關類股這波崩跌之前，北京當局在16日發布留學預警，警告計劃赴日留學的學生，日本境內中國公民面臨風險提升。此舉被視為是北京對日本首相高市早苗的言論進行回應，因為高市稍早在國會答詢議員提問若「台灣有事」的情況時回答說，「若是動用戰艦伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」，暗示若台海爆發衝突，東京可能採取軍事行動。這番回應引發中國不滿。

彭博分析師凱瑟琳‧林（Catherine Lim）表示，中國的警告「威脅到日本零售商仰賴觀光客帶動銷售成長的預期」。

她說，這也意味著「日本商品在中國面臨更高的抵制風險」，可能衝擊UNIQLO、亞瑟士（Asics）以及無印良品在中國大陸的銷售。

旅遊相關類股週一早盤同樣遭殃，航空公司全日空（ANA） 下跌 3.8%，連鎖飯店企業共立（Kyoritsu Maintenance）股價一度下跌8.1%。

中國大陸遊客占訪日外國遊客總數的近25%，且消費額高於其他遊客。

日本 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高市「台灣有事」 人民日報：高度警惕日本戰略危險轉向

人民日報指高市對中國發出武力威脅 中國必須做好準備

配合陸官方警示 陸文旅部公告：提醒大陸公民近期避免赴日旅遊

「台海有事」與中國軍演 學者：衝突機率增

相關新聞

中日急凍怕陸客不來！日本旅遊零售股集體「雪崩暴跌」唐吉訶德慘摔9%

日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，中國政府建議公民避免前往日本旅行，並發出留學預警...

日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施

日本經濟上季經濟出現六季以來首見萎縮，讓首相高市早苗更有理由推動經濟刺激措施。

AI泡沫？千億美元頂尖基金老神在在 揭「這次不一樣」的關鍵

即使美股科技股震盪、AI泡沫的討論升溫，管理巨額資金的頂尖投資機構卻異口同聲表示，對AI長期前景依然充滿信心。背後的理由...

簡立峰專欄／AI掀教育革命 公立學校裹足恐被家長淘汰

「Alpha School」所代表的AI教育模式，正從美國德州迅速擴張。這所學校主打靠著AI軟體，讓學生每天僅花2小時在傳統學科上，其餘時間則透過AI與導師輔助，學習創業、公開演講、金融素養等實用技能。當AI成為孩子的「超級助教」，我們能否兼顧短期學習效率與長期能力養成？面對這股浪潮，台灣的教育體系（特別是公立學校）正面臨什麼樣的隱憂？

當日到期選擇權盛行 壓抑美股反彈力道

投資人每天一波波賣出選擇權的交易，勢必形成美股再創新高的漲勢的層層阻礙。

iPhone戰略巨變！傳發表會「一年兩次」大拆分 旗艦vs.入門款錯開半年

蘋果公司傳出明年秋季將開始拆分新款iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次，以便將收入更平均地分散在全年，並維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。