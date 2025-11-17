中日急凍怕陸客不來！日本旅遊零售股集體「雪崩暴跌」唐吉訶德慘摔9%

日本觀光與零售相關個股今天開盤後集體重挫，原因是中日兩國的外交爭端持續，中國政府建議公民避免前往日本旅行，並發出留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

化妝品公司資生堂（Shiseido）股價一度暴跌11%，為4月以來最大跌幅；營運藥妝雜貨唐吉訶德（Don Quijote）門市的泛太平洋國際控股（Pan Pacific International Holdings）股價也一度重挫8.9%，為2024 年8月以來最大跌幅。這兩家公司深受中國大陸旅客歡迎。

百貨業者三越伊勢丹控股公司盤中跌逾12%，同業J Front Retailing、髙島屋也下跌逾6%。同時，東京迪士尼度假區營運商Oriental Land股價下跌逾 5%，優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（Fast Retailing）則下跌6.9%，為7月中以來最大跌幅。經營「Hello Kitty」等角色業務的三麗鷗股價大跌8.8%。

在日本觀光與零售相關類股這波崩跌之前，北京當局在16日發布留學預警，警告計劃赴日留學的學生，日本境內中國公民面臨風險提升。此舉被視為是北京對日本首相高市早苗的言論進行回應，因為高市稍早在國會答詢議員提問若「台灣有事」的情況時回答說，「若是動用戰艦伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」，暗示若台海爆發衝突，東京可能採取軍事行動。這番回應引發中國不滿。

彭博分析師凱瑟琳‧林（Catherine Lim）表示，中國的警告「威脅到日本零售商仰賴觀光客帶動銷售成長的預期」。

她說，這也意味著「日本商品在中國面臨更高的抵制風險」，可能衝擊UNIQLO、亞瑟士（Asics）以及無印良品在中國大陸的銷售。

旅遊相關類股週一早盤同樣遭殃，航空公司全日空（ANA） 下跌 3.8%，連鎖飯店企業共立（Kyoritsu Maintenance）股價一度下跌8.1%。

中國大陸遊客占訪日外國遊客總數的近25%，且消費額高於其他遊客。