日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
外需（出口減進口）上季拖累GDP 0.2個百分點，反映美國調高關稅的衝擊。路透

日本經濟上季經濟出現六季以來首見萎縮，讓首相高市早苗更有理由推動經濟刺激措施。

日本內閣府周一公布，國內生產毛額（GDP）7至9月與上季比較折算年率之經濟成長率萎縮1.8%，但沒有經濟學家原估萎縮2.4%那麼嚴重。

受建築業新法規上路、加上美國關稅持續衝擊，民間住宅投資與出口大幅拖累整體產出。占GDP最大宗的民間消費幾無成長，彌補不了其他項目疲態。

高市最快在本周公布推出上任以來頭一個經濟振興方案，市場密切關注實際支出規模，因為日本舉債增加，恐將升高金融市場的穩定風險。

日本第2季GDP經下修後仍成長2.3%，四倍於日本經濟平均成長實力。至於上季萎縮原本就在多數經濟學家預料之中，主要受到住宅投資暴跌影響，經調整後季減幅度多達9.4%。

占整體經濟規模逾半的日本民間消費較上季僅小幅增加0.1%，可見家庭在高漲的生活成本壓力下，仍緊縮非必要支出，實質薪資停滯的情況也未見改善。

日本主要通膨指標已連續三年半維持甚至超越日銀2%的目標水準。高市已多次強調，舒緩通膨帶來的民生之痛是她最優先處理的事項，並承諾將推出水電補貼、調降汽油稅等措施。

同期企業投資季增1.0%，反映企業景氣仍相對穩健。日銀最新的短觀調查顯示，儘管普遍預期獲利會下滑，大型企業今年依舊計劃增加廠房和設備投資。

外需（出口減進口）拖累GDP 0.2個百分點，反映美國調高關稅的衝擊。日本政府已和川普政府達成貿易協議，但日本企業輸往美國的產品仍需承擔15%的關稅。

