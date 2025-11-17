比特幣熊市加深！1個月崩跌30% 今年漲幅歸零

比特幣在創歷史新高僅一個月後，回吐年初以來逾30%的漲幅，市場對川普政府親加密貨幣政策的熱情正逐漸消退。

比特幣在10月6日飆至126,251美元的創紀錄高點，但四天後，因川普關稅言論引發全球市場震盪，比特幣應聲下跌，周日更跌破93,714美元，失守去年底收盤價位。目前報價94,281美元。

駐舊金山的Bitwise資產管理公司投資長Matthew Hougan說：「市場正轉向避險。加密貨幣就像煤礦裡的金絲雀，最先打退堂鼓。」

過去一個月，從ETF配置機構到企業財務部門等大買家悄然撤離，使市場失去流動性支持。與此同時，科技股熱潮降降溫，也削弱整體整體風險偏好。

今年，機構資金是比特幣價格的主力支撐。彭博數據顯示，ETF累計吸金逾250億美元，管理資產峰值一度逼近1,690億。穩定的資金流讓比特幣被塑造成抗通膨與政治動盪的避險工具，但這個脆弱敘事近日鬆動。

Nansen分析師Jake Kennis表示：「這波拋售是獲利了結、機構資金外流、宏觀不確定性與槓桿多頭爆倉等多重因素匯聚的結果。」

典型案例是MicroStrategy，這家從軟體商轉型比特幣囤積者的企業，股價現已接近其比特幣持倉價值，顯示投資人不願意再為其高槓桿策略支付溢價。

比特幣自2017年暴漲13,000%後，隔年崩跌近75%，始終難脫暴漲暴跌循環。

當前市場情緒低迷，但Hougan認為這是買入良機。比特幣占加密貨幣市場總值3.2兆美元的60%，流動性較差的代幣受創更深，追蹤百大代幣後段班的指數今年已重挫60%。

DeFi研究機構Ergonia的研究總監Chris Newhouse觀察到，即便在加密貨幣社群中，資本部署也普遍趨向謹慎，缺乏明確看漲催化劑。