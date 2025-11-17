聽新聞
輝達本周財報 市場高度期待
輝達十九日美股盤後公布止於十月底的年度第三季財報，華爾街預期營收將年增百分之五十六至五四八點三億美元，經調整後後每股盈餘也將增長百分之五十四至一點二五美元。分析師普遍看好Blackwell晶片加速量產、規模經濟及ＣＵＤＡ等軟體整合改善利潤，助攻營收獲利都將超乎預期。
Jefferies和wedbush等券商的分析師均認為，輝達上季財報將優於預期，並將上調財測，因為超大規模雲端業者上季資本支出都高於預期。
Susquehanna分析師羅蘭德指出，五大超大規模雲端業者預料將提高今年資本支出百分之六十九，而且輝達重要夥伴鴻海上季財報優於預期，成為「正面」跡象。
不過，市場對輝達業績高度期待，意味任何差錯都可能拖累已受高估值憂慮所累的ＡＩ類股表現。
