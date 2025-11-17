雷諾、日產洽談重新結盟 已合作展開「多個高價值戰略專案」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
最近領導階層更迭的日本日產汽車和法國雷諾汽車，正在討論恢復26年來締結的聯盟關係。（路透）
最近領導階層更迭的日本日產汽車和法國雷諾汽車，正在討論恢復26年來締結的聯盟關係。

情人士透露，最近領導階層更迭的日本日產汽車（Nissan）和法國雷諾汽車（Renault），正在討論恢復26年來締結的聯盟關係，日產也因財務困境而重新審視這個紛擾不斷的同盟。

英國金融時報（FT）報導，日產和雷諾的聯盟關係在日產前董事長高恩2018年被捕後開始生變，之後雙方在2023年同意整頓聯盟關係，雷諾前執行長德梅奧（Luca de Meo）同意減少對日產的持股，逐步降至10%，然而這項計畫卻因日產股價下滑而生變。

雷諾今年稍早被迫對日產持股認列95億歐元（112億美元）損失。

不過，知情人士說，在德梅奧跳槽到法國精品集團開雲（Kering）擔任舵手後，讓雷諾新任執行長普羅沃（François Provost）得以重新評估這段同盟關係和其好處。雷諾也已更換在日產董事會的代表，換上支持日產扭轉財務頹勢的董事會成員。

普羅沃本月在巴黎的一場活動表示，雷諾和日產的聯盟關係，是雷諾要解決規模小於Stellantis或賓士等歐洲車廠的問題關鍵解方，「與日產的20年教會了我們…我們不只有談判合作的能力，更重要的是，我們還有將此化為雷諾優勢的能力。那就是我們處理規模問題的方式」。

雷諾發言人表示，普羅沃和日產新任執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）會定期討論如何互相支援彼此，對未來關係是一個「好跡象」。

知情人士也說，現在要討論雷諾和日產可能攜手的具體計畫，還言之過早，但雷諾可望受惠於日產的龐大市場版圖，例如美國。

雷諾今年稍早宣布，計劃向日產收購雙方印度合資公司的所有股權，這既有助日產籌措資金，也能加強雷諾在印度市場的立足點。日產將繼續在該工廠生產汽車。

同時，日產也在法國北部的杜埃工廠，使用雷諾平台生產自己版本的雷諾Twingo純電動車。日產表示，「這段同盟關係是我們事業的重要支柱」，雙方也正在合作「多個高價值戰略專案」。

